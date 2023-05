Giro histórico en 'Supervivientes' con un “concursante secreto” y el arrepentimiento de Jonan por la llamada de Dulceida

“Esta noche vamos a conocer al concursante secreto. Un giro de los acontecimientos absolutamente inédito en la historia de Supervivientes” advertía Carlos Sobera al arrancar la gala 13. Una misión que la audiencia entendió al conocer que Raquel Arias era la nueva expulsada, pero con una segunda oportunidad.

Lara Álvarez regresó a 'Supervivientes' con mensaje para Laura Madrueño y adelanto de 'Me resbala'

Más

Todo ello en una noche en la que Manuel Cortés se volvió a integrar con el resto de concursantes, tras haber sido evacuado por problemas de salud. Igual que Jonan Wiergo que había pedido abandonar pero, tras una llamada de sus amigos, acabó reculando.

Además, la noche mostró el rifirrafe entre Asraf y Adara con vídeos de sus últimas broncas y la explicación de cada uno. Mientras que la lista de nominados de la semana se escribió con los nombres de Bosco, Adara, Artùr y Asraf.

Raquel Arias, la nueva (y primera) concursante secreta

Manuel, Raquel Arias y Artùr eran los nominados de la semana, tras la salvación de Alma Bollo. Los tres habían comunicado sus ganas de continuar en el programa pero escucharon la sentencia del púbico.

“Los espectadores de Supervivientes 2023 han decidido que sigue en el concurso Artur”, descubría Sobera para más adelante salvar a Manuel. Por lo que la expulsada era Raquel Arias. Una noticia que provocaba el llanto de la joven: “Mucha suerte a todos, ha sido una experiencia increíble que no quería que acabara”, confesaba antes de irse.

Lo que no sabía es que “por primera vez en la historia el expulsado va a vivir a 15 metros del resto de concursantes, con la misión de no ser descubierto. Si supera ese objetivo tendrá la oportunidad de ser conursante de pleno derecho” le contaba el presentador cuando ella ya estaba en otra playa distinta a la de sus ex compañeros.

Y añadía: “Si lo superas, no te descubren, te enfrentarás a una votación express con el siguiente expulsado el próximo jueves. Vas a vivir con un kit de pesca y vestuario de camuflaje para que nadie se percate de tu existencia. Con una dotación mínima con la que salir adelante”.

Arias celebraba esta segunda oportunidad por todo lo alto: “¡A por todas! Muchas gracias. Yo encantada, me da igual, todo por seguir aquí”, decía y se camuflaba con el vestuario reservado para ella.

Jonan, de abandono voluntario a arrepentido pero nominado

El programa empezó con Jonan en aislamiento, en otra playa y sin vuelta atrás en su decisión de abandonar. O eso parecía: “Ahora mismo estoy feliz porque creo que he tomado la decisión correcta pero me siento mal por toda la gente que me ha apoyado. No puedo más, estoy saturado mentalmente”, comentaba a Sobera con la voz rota.

Preguntado por la razón de su abandono: “Ha sido un cúmulo de mil situaciones, de pensar mucho en irme, he luchado mucho pero tengo que priorizarme, mi salud mental, no estoy bien y prefiero irme orgulloso de lo que he hecho. Tengo mucho apoyo de mis compañeros y ellos han hecho que aguantara. Pero me han visto llorar muchas noches sin cámaras”.

El presentador intentó animarle y que reculara en su decisión: “Queda muy poquito para acabar. Has hecho lo más difícil, desde que llegaste hasta ahora, 13 semanas. Aguantando como un campeón, comportándote de maravilla, alcanzando el cariño de toda la gente. Marcharte ahora te va a superar mayor frustración y dolor con el tiempo que alegría ahora por abandonar. Has hecho mucho y queda muy poco”.

Pero el concursante lo tenía claro: “La gente no ha visto lo mal que he estado. Sé que queda muy poquito y si me quedo no soy feliz. Necesito volver a sonreír, a vivir. Lo siento, de verdad”. Tras ver imágenes de la tristeza de sus compañeros al irse. El programa permitió que tres de sus amigos más famosos conectaran con él, Luc Loren, Dulceida y Paula Gonu. Al escuchar su voz él se derrumbó: “No eres consciente de cómo te ve la gente. Para nosotros eres nuestro ganador. No te puedes rendir, recuerda la ilusión que te hizo cuando te llamaron. Para cuatro días que te quedan. Toda España está flipando contigo. Te obligamos no puedes rendirte”.

Palabras que le hcían reflexionar: “Necesito estar bien mentalmente. Agradezco mucho esta llamada pero si os poneís en mi cabeza nunca estoy así. Me duele mucho. No soy feliz. Me da miedo y ansiedad volver a la playa”.

Sobera le permitía unos minutos a solas para que reflexionara sobre su decisión definitiva y la transmitiera en Palapa frente a sus compañeros. “Quiero agradecer la llamada, ha sido increíble escucharles por recordar cómo me quieren. Me ha dolido mucho escuchar el llanto de Adara y Alma. Nunca he dejado a unas amigas llorar así que quiero dormir con vosotras”, decía y estallaba la alegría de las dos.

“Jonan se queda!” exclamaba Sobera desde plató. “No sabes lo que nos alegramos de que te quedes, la buena noticia que es que te reicorpores al concurso. Aguanta, sé feliz, ilusiónate, recupera el pulso y disfruta de tus amigos allí en la isla”, añadía el presentador.

Las diferentes versiones de Adara y Asraf sobre sus broncas

Asraf y Adara volvieron a ser los protagonistas de los vídeos por la ruptura de su relación a causa de las últimas broncas. Cada uno explicó su versión.

Adara aseguró que está “viendo a una persona que no conozco en absoluto. Lleva provocándome intentando dibujar una persona que no es. Lo de los cangrejos, otro dia no me dejaba abrir un coco, en una prueba que me pusiera unas botas... intenta provocarme para que salte y dañe mi imagen. Me dejó helada que me fuera llorando y después él se pusiera triste. Es su forma de actuar, tergiversa las conversaicones conmigo”.

Mientras Asraf lamentaba lo que escuchaba: “Me parece muy fuerte que hable así de mí. Siempre he tenido respeto a ella como amiga. He intentado hablar con ella varias veces pero que me diga que lloro por el concurso parece que ella es otra Adara. Con los cangrejos le pedí disculpas y has estado rechazándome. Creo que por cosas de convivencia no se rompe una amistad”.