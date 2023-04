González Pons, a la defensiva en TVE tras acusar a la cadena y ser pillado al inicio: “Has estado distraído, Esteban”

Silvia Intxaurrondo y Marc Sala se han visto obligados este viernes a defender la pluralidad de la tertulia de La hora de La 1 ante las acusaciones que Esteban González Pons, vicesecretario general del Partido Popular, lanzó contra el programa en plena entrevista con los presentadores de TVE. El político, que al comienzo de la conexión fue cazado haciendo un gesto distendido a alguien que tenía a su lado, cambió enseguida el rictus para mostrar su enfado con los conductores del espacio de la cadena pública.

Lucía Méndez rectifica sus palabras sobre Jon Rahm en TVE tras una petición del Consejo de Informativos

Más

Después de sacar a debate la crisis de Doñana, Intxaurrondo y Sala dieron paso a González Pons, al que pretendían preguntar por este asunto. En ese momento, se llevaron una gran sorpresa al ver al popular agitando su mano, movimiento que interrumpió al percatarse de que ya se encontraba en directo. Un fragmento, por cierto, que ha sido cortado del vídeo de la entrevista que TVE ha publicado en su página web.

“Buenos días. ¿Cómo está, señor Pons?”, se interesó el periodista tras las risas en plató por el cómico momento que acababa de protagonizar. “Muy bien, muy feliz con la pluralidad de su tertulia”, recriminó ya serio el entrevistado, siendo irónico.

El reproche de Pons a 'La hora de La 1'

“No sé cuánto tiempo lleva escuchando, pero ahora iremos entrando en materia”, reaccionó Sala, advirtiendo de la disparidad de argumentos que se habían esgrimido previamente. “La he escuchado todo el rato y me ha sorprendido que más o menos todas las opiniones iban más o menos en la misma dirección”, insistió el también diputado del Parlamento Europeo, ya sin ironía.

Sus palabras suscitaron la reacción inmediata de un plantel de colaboradores en el que esta mañana figuraban Marta Monforte, periodista de InfoLibre, Nacho Torreblanca, columnista de El Mundo y profesor de Ciencias Políticas de la UNED, Andrés Gil, periodista de elDiario.es, y Fátima Iglesias, también tertuliana habitual de programas de 13TV, Mediaset o Telemadrid.

“No nos has escuchado bien entonces, has estado distraído, Esteban”, le reprochó esta última con sorna. “No, no, si ya sé que es una tertulia muy plural”, volvió a la carga el representante del PP con ironía, mientras los presentadores pedían calma para poder iniciar la entrevista. “Señor González Pons, díganos”, le introducía de nuevo Marc Sala. “¿Qué tengo que decirle? Respondo a todos a la vez o me hace usted una pregunta”, replicó el parlamentario en una conversación que se volvía cada vez más tensa.

González Pons, sobre Doñana:

"Este debate se ha planteado en España en los términos que el Gobierno quiere y que no son los reales. La respuesta es de un comisario, no de Bruselas"https://t.co/W2XU5eYbgg#LaHora21A pic.twitter.com/JV8oW0Pmh5 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) 21 de abril de 2023

Finalmente, Sala e Intxaurrondo conseguían reconducir la entrevista y plantear a González Pons los diferentes temas que se pusieron sobre la mesa de debate. Después de exponer su opinión sobre la complicada situación que atraviesa Doñana, el presentador trató de resumir una de sus conclusiones. “O sea que lo importante para usted es que se apruebe la ley y después Bruselas tendrá que decidir”, señaló el periodista.

“¿He dicho eso? Yo no he dicho que lo importante es que se apruebe la ley”, recriminó el entrevistado, corrigiendo a Sala y exponiendo sus argumentos. La cosa no quedó ahí y González Pons, que durante su intervención afirmó que “el CIS es financiación ilegal del PSOE” se mantuvo en tensión durante toda la conexión con varios reproches a los conductores del programa de La 1.