'Got Talent 8' dio otra oportunidad al concursante que sufrió un accidente en la última edición

Got Talent celebró este martes 29 de noviembre su segunda semifinal, momento en el que el formato sorprendió a los espectadores con un rostro de la pasada edición, Wesley Williams.

'Hermanos' (14.7%) cede terreno y 'Got Talent' (10.9%) anota mínimo de cuota en la noche de los 'cocinillas' de TVE

Saber más

El acróbata regresó al talent show después de que el receptor de pase de oro de Dani Martínez en la presente edición, Alan J. Silva, no pudiese acudir. Por ello, el juez del concurso decidió recurrir a Williams, su pase de oro de la temporada pasada, quien entonces sufrió un grave accidente que le llevó al hospital.

“Tengo que dar una noticia: Alan, mi pase de oro, por motivos personales, no va a poder estar en las semifinales de Got Talent”, comenzó explicando el humorista, quien a continuación avisó: “He pensado que como el año pasado en las semifinales hubo un accidente con mi pase de oro, Wesley, no pudo actuar por ese accidente ni tuvo la oportunidad. ¿Sabéis qué he hecho? He llamado a Wesley, y le he dicho este año va a tener otra oportunidad”.

“No sabía si volvería a caminar”

“Doce meses atrás, mi vida cambió por completo en un segundo”, explicó el aspirante, que siguió relatando la anécdota: “Me subí a mi monociclo de nueve metros y escuché un ”pop“. Y, en un segundo, estaba en el suelo. La última vez que estuve aquí no sabía si volvería a caminar”.

“Aquella noche fui directo al hospital y me operaron de urgencia. Cuando me desperté, tenía hierros saliendo por todas partes: 'Estos ya no son mis pies'”, recordó el concursante, que afirmó haber dejado el pasado atrás, y volver a estar aquí para ganar.

La actuación de Wesley Williams

Y así fue, Wesley se subió en diferentes motociclos para ofrecer todo un espectáculo de maniobras encima del artilugio, donde demostró destreza y mucho control de su cuerpo y del instrumento. Sin embargo, todavía quedaba la parte difícil del espectáculo.

El acróbata se dispuso a hacer frente al número que le costó un accidente y le impidió estar presente en la semifinal de la edición pasada. Visiblemente nervioso, Wesley se quitó la chaqueta para dar comienzo a su actuación: “He estado esperando un año para este momento. Esta es la única razón por la que he seguido trabajando (en su recuperación tras el accidente), para estar aquí, y hacerlo de nuevo”.

Ante la atenta mirada de todo el jurado del talent show de Telecinco y de su madre, el acróbata volvió a subirse de nuevo en el motociclo de 9 metros, y logró llegar al otro lado, provocando las expresiones de satisfacción de su madre, y de los jueces, incluido Risto que se llevó las manos a la boca.

Tras superar con destreza el reto, el jurado no dudo en ir a abrazarle y a darle la enhorabuena a un Wesley orgulloso por lo que acababa de realizar, y con una madre esperando detrás visiblemente emocionada también a la que luego abrazó. Ambos rompieron a llorar en ese momento, uno de los más emotivos de la semifinal.

“Wesley, sin bromas. No sé vosotros, pero para mí fue uno de los peores momentos de mi vida profesional vivir ese momento. Y este, ahora, es uno de los mejores, así que gracias”, le dijo Santi Millán al concursante.

“Me gustaría agradecer a Dios, a mi familia, y a este equipo de Got Talent España, porque el año pasado cuando tuve el accidente estaba en el suelo, y no sabía si en el futuro iba a poder volver a caminar”, relató entre lágrimas el acróbata, que continuó diciendo que “alguien del equipo vino y me dijo: 'vamos a estar contigo hasta el final'. Y lo han estado. Todo el año, cada semana escribiéndome, hasta que he podido realizarlo de nuevo. Así que quiero darle las gracias a todos los que están aquí”, quiso Wesley mostrarse agradecido por el apoyo recibido.

“Eres el pase de oro del que me siento”

“Wesley: yo te lo he dicho ahí, también a tu madre, y es que creo que tu actuación nos enseña muchas cosas. La primera a ponerle línea de vida a todos los artistas que vienen aquí, que creo que es fundamental. Pero hay otra más importante, hace falta alguien con valor, capaz de superar las peores de las adversidades para recordarnos la importancia de luchar para volver a estar ahí arriba, tío. Porque tú hoy eres el héroe de Got Talent”, fueron las palabras que le dedicó Risto Mejide al concursante.

“Yo coincido plenamente contigo, Risto. Creo que lo que has demostrado esta noche, aparte del talentazo que tienes que ya lo vimos el año pasado, es esa valentía de enfrentarte a un momento en la vida, que es de los peores que vivimos. No es nada fácil tal y como tú estabas de volver a hacer lo mismo, de volver a subirte al motociclo y superar ese momento”, le dijo Edurne al aspirante, reconociendo el valor de lo que acababa de hacer.

“Wesley, yo no viví ese momento, y doy gracias de no haberlo vivido aquí porque hubiera sido tremendo, pero durante todo el tiempo que llevó aquí en el programa me han hablado de ti un montón de veces. Por eso verte hoy aquí, y verte conseguirlo de verdad...”, fue la valoración de Paula Echevarría quien comenzó a emocionarse.

Después, llegó el momento de Martínez, el responsable de que Wesley estuviera en la semifinal, y esta fue su valoración: “Hoy somos más hermanos que nunca, Wesley”, comenzó. “Esta actuación, como decía Risto, va más allá del talento que ya lo demostraste, tienes un talento increíble, pero la historia de superación desde que tuviste el accidente que llegaban noticias tuyas de que a la semana ya querías recuperarte para volver a intentarlo. Es una historia de superación también de tu madre, que se ha sentado en el mismo sitio donde se sentó ese día, y ha querido volver a verlo en directo”.

Tras ello, el juez terminó con una confesión personal: “Eres el pase de oro del que me siento más orgulloso por la lección que nos has dado a todos”.