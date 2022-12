'Got Talent 8' dio el pase a la final a la concursante favorita del jurado y lamentó el adiós de España del Mundial

La tercera semifinal de Got Talent 8, al igual que las dos anteriores, también fue en directo. Y para demostrarlo, Santi Millán hizo un pequeño comentario sobre el tema del día: la eliminación de España en el Mundial de Qatar.

A eso de las 22:15 de la noche, con la derrota de la selección todavía muy presente, el presentador tomó la palabra para abrir la gala, presentar al jurado y avanzar que el público iba “a pasar una noche inolvidable”. Una noche en la que no tenía cabida hablar de la fatídica tanda de penaltis de España contra Marruecos, disputada solo unas horas antes. “De fútbol no vamos a hablar. No vamos a hablar porque esta noche es una noche de alegría, de diversión, de buen rollo. Vamos a levantarnos”, dijo el presentador antes de dar comienzo a la semifinal.

Una ronda que dejó tres nuevos finalistas y una clara favorita a la victoria final. Nos referimos a Martina, que tras obtener el 'Pase de oro conjunto' en las audiciones, este jueves se ganó del 'Pase de oro' del jurado y el pase directo a la finalísima. En esta ocasión, la cantante deleitó a los presentes cantando All I Ask, de Adele, mientras traducía la letra en lengua de signos. Un giro que tuvo que su reconocimiento entre los jueces. Sobre todo, por parte de Risto Mejide, que aplaudió su actuación con una pregunta reveladora: “¿Cómo se dice pase de oro?”.

El resto de ganadores de la noche

Junto a Martina, también superaron esta tercera semifinal el dúo compuesto por Dakota y Nadia. La pareja de bailarines cautivaron en su anterior actuación con una coreográfica acerca de la violencia de género, y esta vez hicieron lo propio con otra dedicada a la crudeza de la inmigración, un tema que toca especialmente a uno de los participantes.

Dakota y Nadia recibieron el 'Pase de oro' de Paula Echevarría en las audiencias, pero este jueves consiguieron pasar de ronda al ser lo más votados por el público. Eso sí, elogios entre el jurado tampoco faltaron. De nuevo, con Risto Mejide a la cabeza. “En el mundo, según la ONU, hay 89 millones de refugiados, gente que ha sido expulsada de su hogar, que tiene que vivir en otro sitio solo por cometer el pecado de nacer en el lado equivocado de la frontera. Vosotros hoy, con vuestro arte, habéis unido esas fronteras, gracias”, señaló el juez.

La tercera plaza de la noche estuvo mucho más disputado, pues se decidió tras un empate entre la cantante de lírico Betsy y el bailaor de trece años Matías Campos. Betsy emocionó con una canción de ópera que suponía una propia superación personal.

“Pedazo de actuación, es tan complicado lo que has hecho esta noche, tan difícil. He estado con la boca abierta toda la actuación, yo esta noche te daría el botón dorado, sin duda alguna”, llegó a decir Edurne, que fiel a su palabra, se levantó y puso la mano encima del botón. Sin embargo, solo la acompañó Risto Mejide, pues Paula Echevarría y Dani Martínez prefirieron dejar la decisión en manos de la audiencia. Y así fue, aunque en esta batalla, la victoria fue para Betsy tras recibir más votos que Matías Campos.