'Got Talent: All Stars' eligió a los ganadores de su primera edición: “Eleváis el nivel donde vais”

Telecinco emitió este sábado la gala final de la primera edición de Got Talent: All Stars, en la que se dieron cita los 12 artistas internacionales que se habían ido clasificando en las semanas previas. Todos contaban con el apoyo del público y el jurado, pero sólo podía haber un ganador.

Al acabar la noche, tres aspirantes se disputaban la victoria tras realizar sus espectaculares números sobre el escenario: los acróbatas de Vardanyan Brothers, los coreógrafos de B Unique y los bailarines Stefanny y Yeeremy, que fueron los más votados por el público.

“Los ganadores son... ¡Stefanny y Yeremmy!”, anunció Santi Millán. La pareja, procedente de Barcelona, se fundió en un abrazo para celebrar que acababa de embolsarse un premio de 25.000 euros.

Con su espectacular actuación no sólo ganaron la primera edición de Got Talent: All Stars; también consiguieron lo que parecía imposible: hacer bailar a Risto Mejide, que desde que los vio por primera vez apostó por ellos: “Vosotros eleváis el nivel de cualquier sitio al que vayáis, incluido este programa”, le felicitó.