Telecinco ya promociona 'Got Talent: All Stars' con Santi Millán y las grandes estrellas del programa

Telecinco ha empezado a promocionar el estreno de Got Talent: All Stars, el programa que reunirá a los mejores concursantes que hayan pasado por el escenario del talent show dentro y fuera de España.

'El Desafío 3' eligió a su ganadora en una final con lágrimas y premio compartido

Más

“Hemos recorrido el mundo buscando a los mejores artistas del planeta”, dice este primer anuncio que ya se ve en las pantallas de Mediaset.

Got Talent: All Stars se estrenará “próximamente” y tendrá a Santi Millán como presentador. El actor y humorista lleva al frente de la versión original desde el año 2016. Respecto al núcleo del jurado, por el momento no se ha confirmado quiénes estarán a los pies del escenario valorando las actuaciones de los participantes.

En las últimas temporadas, esta tarea ha recaído sobre Edurne, Risto Mejide, Paula Echevarría y Dani Martínez, pero este último ya anunció en enero que se desvinculaba del programa.

¿Estás preparado para disfrutar del mayor espectáculo de la televisión? ¿Sí? ¡Nosotros también! ⭐️@telecincoes estrena muy pronto #GotTalent: All Stars', donde tienen cabida las grandes estrellas del espectáculo 👏💃 https://t.co/kvg2fhIGCq pic.twitter.com/pmDGxXqL6K — Got Talent España (@GotTalentES) 17 de marzo de 2023

Got Talent: All Stars forma parte del acuerdo alcanzado entre Mediaset y Fremantle, productora del programa.

Con la novena edición de Got Talent en fase de casting, Telecinco se asegura la continuidad a largo plazo de su principal oferta de entretenimiento de los últimos años, que cumple siete temporadas en la cadena habiéndose mantenido como uno de sus formatos más sólidos, incluso pese al bajón de las dos últimas ediciones, en línea con la crisis de resultados del canal.

Además, se potencia la presencia de la marca con la luz verde a la versión All Stars. España será así el primer país en Europa en ponerlo en marcha.

El concepto de este Got Talent: All Stars, estrenado este mismo 2023 en Estados Unidos, es sencillo: los concursantes más destacados de la historia del formato –ganadores, finalistas, favoritos de los fans– y participantes de ediciones internacionales regresan al escenario del talent show a fin de encumbrarse como campeón de campeones. En la edición recién estrenada de NBC se mantiene el equipo habitual del formato en los últimos años, con Terry Crews como presentador, y un jurado compuesto por Simon Cowell, Howie Mandel y Heidi Klum.