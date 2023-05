Los Grammy Latinos ponen fecha a su histórica edición desde Sevilla, que producirá y retransmitirá RTVE

La gala de entrega de los premios Grammy Latinos ya tiene fecha para su histórica celebración en España y con RTVE.

Así ha sido el primer ensayo de Blanca Paloma en Eurovisión 2023, continuista y dejando ver su nueva armadura

Más

Será el jueves 16 de noviembre cuando se celebren en Sevilla, más concretamente desde el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes), en la que será la primera ocasión en que la ceremonia tiene lugar fuera de los Estados Unidos en sus 24 años de historia, tal y como avanzó verTele en exclusiva hace más de cuatro meses. Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia Latina de Grabación, ha comunicado los detalles en una rueda de prensa celebrada en el Real Alcázar de Sevilla.

Fue esta ciudad la elegida finalmente como sede, algo en lo que RTVE tuvo poder de decisión, allá por febrero. El acuerdo cerrado entre la organización y la Junta de Andalucía tendrá una duración de tres años, y servirá para patrocinar los Grammy Latinos en, así como la semana de los Grammy Latinos (que arrancará el 12 de noviembre), así como para realizar diversos eventos en la ciudad, han explicado.

RTVE busca “dar la mejor cobertura posible” a los premios

De la retransmisión, como ya adelantábamos en diciembre, se encargará la cadena pública española, en conjunción con TelevisaUnivisión, pero también de su producción. “Será un honor para RTVE participar en la retransmisión y producción y estamos trabajando intensamente para ello”, decía Elena Sánchez Caballero, tal y como recogen los Grammy en la nota oficial, donde queda plasmada su intención de “dar la mejor cobertura posible para nuestros espectadores”.

Los Latin Grammy salen por primera vez de EEUU y se celebrarán en Sevilla el próximo 16 de noviembre. La mayor superproducción mundial de la música latina llega a España gracias al acuerdo entre @LatinGRAMMYs y Univisión-Televisa y RTVE. pic.twitter.com/1IgvSKzLTn — José Pablo López (@Josepablo_ls) 4 de mayo de 2023

“Estamos emocionados de producirlos por primera vez en España, iniciando esta nueva alianza con la prestigiosa RTVE”, ha declarado Ignacio Meyer, presidente de la división U.S. Networks del conglomerado americano. “Este es un momento extraordinario para la música latina a nivel mundial y estamos seguros de que esta asociación con RTVE, y la pasión y energía que Univisión aporta al programa, harán historia y ofrecerán una experiencia inolvidable para el público que ama y disfruta de la música alrededor del mundo”.

Las fechas clave de los Grammy Latinos 2023

Del 27 de julio al 7 de agosto : Primera ronda de votaciones

: Primera ronda de votaciones Del 29 de septiembre al 12 de octubre : Ronda definitiva de votaciones

: Ronda definitiva de votaciones 19 de septiembre : Anuncio de las nominaciones

: Anuncio de las nominaciones 12 de noviembre : Inicio de la Semana de los Grammy Latinos

: Inicio de la Semana de los Grammy Latinos 16 de noviembre: Retransmisión de la gala de los Grammy Latinos

La Semana Latin GRAMMY de este año incluye la Gala a la Persona del Año, la Presentación de los Premios Especiales, el almuerzo Leading Ladies of Entertainment, el Best New Artist Showcase —que reconoce a los nominados en la categoría de Mejor Nuevo Artista— y una recepción para los nominados, entre otros.

Con los Grammy Latinos 2023, RTVE volverá a demostrar su confianza plena en los eventos musicales. Una apuesta ya asentada cada año con Eurovisión, cuya nueva edición está a escasos días de comenzar, y a la que hay que sumar ahora el Benidorm Fest, del que salieron tanto Chanel (2022) como Blanca Paloma como representantes patrias para el certamen europeo.