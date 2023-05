Griso estalla en 'Espejo Público' contra Desokupa: “Dicen que manipulo. Buscan publicidad sin tener una orden legal”

Espejo Público se ha hecho eco, este miércoles 10, del clima de tensión en la plaza de la Bonanova de Barcelona, por el próximo desalojo de la casas okupadas de La Ruïna y El Kubo. Mientras continúan las protestas, ha llegado a la zona la controvertida empresa privada Desokupa, que anuncia su intención de desalojar las fincas para este jueves 11 pese a la negativa de las autoridades.

El magacín de Antena 3 abordaba la situación con una conexión en directo, en la que se daba la palabra a una de las vecinas de la zona, cuando Susanna Griso ha sorprendido al quejarse públicamente de la citada Desokupa.

En respuesta a la reportera Gabriela de Torresa vecina en cuestión, contraria a los okupas, afirmó no importarle quién se encargaría de echar a los individuos de la zona, elevando su queja a la clase dirigente. “Creo que debería ser la policía, el gobierno... Si esto no puede ser porque no se atreven, que venga quien sea. Uno recurre a lo que puede”, argumentaba. La periodista recordó entonces que los Mossos d'Esquadra no permitirían actuar a la empresa especializada en desalojos. “Los Mossos ya han dicho que mañana la zona va a estar totalmente blindada y que no van a dejar que esa empresa privada lleve a cabo el desalojo”.

Esto sirvió de percha para que Griso cuestionase las formas de esta compañía. “Esa empresa privada que se llama Desokupa y que está llamando, a través de las redes con vídeos muy incendiarios, a todo el mundo a que vaya a montarla, porque quieren autobuses de toda España... A mí me prohíbe emitir el vídeo”.

Tras esta sorprendente revelación, dejó claro que era una decisión exclusiva con ella. “Se lo han permitido al resto de compañeros de las otras ediciones de informativos de esta casa”; apuntaba, en alusión a los servicios informativos de Antena 3, “pero a mí me prohíben personalmente emitir ese vídeo porque dicen que estoy manipulando”.

“Claramente, estoy diciendo que ellos buscan publicidad sin tener una orden legal de desahucio y eso no se puede hacer. No puedes ir a Barcelona a montarla, y menos en una jornada tan clave como es el arranque de la campaña electoral, porque tú como empresa te quieres dar publicidad”; añadió.

“Que me sigan vetando”, agregó, antes de cambiar a comentar otro aspecto de esta polémica.