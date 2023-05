El guardaespaldas de Will Smith encontró el amor: “Me gustan las mujeres feministas, que les guste su feminidad”

Dody llegó al restaurante de First Dates para encontrar el amor, con una idea algo equivocada del perfil que buscaba: “Me gustan las mujeres feministas que les guste su feminidad. Que sea ella misma se guste y se le note. No me fijo en el físico, por lo que no me importa la edad”, confesaba ante un asombrado Carlos Sobera.

Preguntado por su profesión, su respuesta siguió sorprendiendo al presentador: “Soy de origen árabe, aunque vivo en España donde trabajo de guardaespaldas de muchos famosos. El último ha sido Will Smith. En Marbella he estado con muchos jeques árabes en Marbella”, aseguraba.

Para su cita a ciegas, el programa escogió a Rilis, una mujer de 53 años que hablaba varios idiomas y pedía, por encima de todo, a un hombre con cultura general. Solo entrar por la puerta, él cayó rendido a sus pies: “Mi corazón palpitó por esa gran mujer, es bellísima”.

Durante la cena, Dody le demostró sus idiomas pero no tanto la “cultura general” que ella buscaba con una sencilla prueba: “Depende de que respondas correctamente a esta pregunta que tengamos una segunda cita. Mi cumpleaños es el día de la revolución francesa: si no lo sabes es que no tienes cultura general. ¿Quién no lo sabe?”, preguntaba Rilis.

Pero él no supo decir el día exacto: “Fue en 19... ¿Era en marzo, abril, mayo?” y al ver que Dody no lo sabía, ella contectaba: “¡14 de julio!”. Sin embargo, ella lo pasó por alto y le dejó que le invitara.

En la decisión final, Rilis transmitió su entusiasmo por él: “Sí tendría una segunda cita porque es caballeroso, romántico y nunca me habían cantado en la vida”. A lo que él se unía: “Nunca me ha pasado en mi vida una cita tan espectacular, ojalá tengamos más citas”, deseó y se marcharon juntos.