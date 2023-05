Guionistas de Hollywood se mofan en plena huelga de Jenna Ortega por sus críticas a los guiones de 'Miércoles'

Jenna Ortega fue noticia hace un par de meses por criticar con dureza el trabajo de los guionistas de Miércoles. La actriz, en un sorprendente ejercicio de sinceridad, dijo durante una entrevista que “nunca” había tenido que ponerse “tan firme en un plató” como durante el rodaje de la primera temporada de la serie de Netflix. Según ella misma, porque “todo lo que tuve que interpretar no tenía ningún sentido para el personaje”. Es más, estaba tan disgustada con los guiones que cambió algunas líneas de diálogo por su propia cuenta, sin consultado previamente con el equipo de guion. Un comportamiento que ella mismo calificó de “poco profesional” por su parte.

Ahora, dos meses más tarde, estas mismas palabras vuelven a ser noticia. Esta vez en el marco de la huelga de guionistas de Hollywood, pues varios de los manifestantes han tirado de ingenio para devolverle el 'golpe' a Ortega y, al mismo tiempo, reivindicar una mejora de sus condiciones laborales. Ha sido el caso, por ejemplo, de Brandon Cohen, guionista de formatos de Disney Channel como Just Roll With It y House Party, que se ha dejado ver en un piquete con la siguiente pancarta: “¡Sin guionistas, Jenna Ortega no tendrá nada que mejorar!”.

Nick Adams, que ha escrito en series como Bojack Horseman, New Girl y Central Park, tuiteó hace unos días en esta misma dirección: “Jenna Ortega, será mejor que vuelvas de Nueva York para tu turno de tarde en el piquete”. Y Karen Joseph Adock, guionista de The Bear y Yellowjackets, entre otras, aprovechó este comentario para decir lo siguiente, como recoge The Hollywood Reporter: “¡Reescribir es escribir! Te esperamos en la fila, Jenna!”.

Jenna Ortega better be back from NY for her afternoon shift on the picket line. — Nick "Labor Organizer" Adams (@nickadamsweb) 2 de mayo de 2023

Rewriting is writing! See you at the line, Jenna! 🖤 https://t.co/9S3TfBXW4c — Karen Joseph Adcock (@ckharyn) 3 de mayo de 2023

Piden mejores salarios y cobertura, y regulación de la IA

Pancartas y tuits como éstos han puesto un poco de humor a la primera semana de protestas de los guionistas de Hollywood. Los escritores de series, programas y películas de la industria estadounidense están en huelga desde el pasado 1 de mayo, cuando expiró el convenio firmado entre el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (Writers Guild of America) con la Alianza de Productores de Cine y TV (Alliance of Motion Picture and Television Producers), y para el cual no ha habido un acuerdo de renovación.

Los guionistas piden una mejora en los salarios, que se han visto devaluados en los últimos años. También reclaman, en materia económica, que se estandaricen las remuneraciones y pagos remanentes para guionistas de películas, independientemente de si se estrenan en salas o en streaming; asegurar salarios apropiados para guionistas de series durante todo el proceso de preproducción, rodaje y postproducción; aumentar los periodos de protección para todos los guionistas de televisión; y restringir el uso de fragmentos guionizados sin remuneración a sus autores.

También se exige fortalecer la regularización sobre el material producido por Inteligencia Artificial, los contratos de exclusividad en televisión, controlar y aumentar la vigilancia en situaciones de discriminación y acoso y procurar sueldos equitativos; y, en materia de salud, aumentar las contribuciones a los seguros médicos y planes de pensiones.

Por de pronto, la respuesta de la AMPTP ha sido esperable, al considerar que la autorización de la huelga “siempre ha sido parte del plan de la WGA (”, pues así lo anunciaron en las primeras reuniones. “Nuestro objetivo es, y seguirá siendo, alcanzar un acuerdo justo y razonable”, indican. Algo que sólo conseguirán, a su juicio, cuando el sindicato “se comprometa a enfocarse en ”buscar compromisos razonables“.