Hacienda detecta gastos injustificados en la RTVE de Tornero con “elevados cargos por bebidas alcohólicas”

El Ministerio de Hacienda, a través de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), ha elaborado un extenso informe de auditoría de 358 páginas para evaluar si RTVE cumplió en el año 2021 sus previsiones operativas, analizando los presupuestos y resultados económicos; al que ha tenido acceso verTele.

En dicho año, los máximos responsables de la corporación pública fueron Rosa María Mateo (hasta marzo, como administradora única) y José Manuel Pérez Tornero (desde marzo, como presidente de la corporación). De hecho, según ha sabido verTele, el ya expresidente tuvo conocimiento de que Hacienda estaba elaborando este informe en torno al mes de mayo de 2022, y su respuesta fue que él sólo respondía ante el Parlamento.

Entre otras advertencias y peticiones, la auditoría establece literalmente que “existe una debilidad de control interno en lo referente a las justificaciones de los gastos por relaciones públicas realizados por el personal de alta dirección”. Y aclara que se refiere a la etapa de Pérez Tornero al explicar que se han estudiado los gastos liquidados “durante el año 2021 por el Presidente y los siete altos directivos que forman parte de la Corporación RTVE, con objeto de verificar el cumplimiento de la normativa”.

Al analizar los gastos, el informe concluye que la mayor parte de ellos se corresponden con comidas, cenas o desayunos de trabajo (127 gastos por un importe de 13.325,09 euros, un 71,4% del total). Sin embargo, Hacienda alerta de que “en la mayoría de ellos no se indica el motivo por el que se realiza el mismo, limitándose a una breve descripción del gasto”. RTVE respondió que esa información “se pone en conocimiento internamente, debido a razones de confidencialidad”, y elaboró un fichero ad-hoc para la intervención que para ella “pone de manifiesto que no se lleva una relación de dichas justificaciones, lo que supone una debilidad de control interno”.

“Productos de alta calidad” y “bebidas alcohólicas”

El informe apunta directamente que “se observa un incumplimiento de los criterios de buena gestión, en lo referente a las recomendaciones de austeridad implantadas en el sector público”, y detalla algunos de los gastos en los que incurrieron Tornero y su equipo: en varias de las comidas no justificadas, invitaciones que superaban los 50 euros por comensal, “se realizan consumiciones de productos de alta calidad y, por lo tanto, de elevado coste por comensal; en algunos casos se observan elevados cargos por bebidas alcohólicas”.

El 64,9% de los gastos no están justificados. Son 109 gastos que ascienden a un importe de 12.108 euros que, recordemos, pertenecen al erario público. De esa cifra, 10.684 euros fueron destinados a hasta 84 comidas con personas externas de RTVE que no han sido identificadas.

Ante la explicación de la corporación pública de que realiza comidas fuera de sus instalaciones porque “de haberse celebrado en las oficinas de RTVE no se habría conseguido la confidencialidad requerida”, la IGAE afirma “no entender” que haya más confidencialidad en un restaurante público que en un despacho de RTVE, o en el comedor reservado a directivos, lo que “disminuiría notablemente su coste”. Y añade: “Además, se observan gastos cuyo contenido no tiene nada que ver con el cargo que ostenta el directivo en la organización, o reuniones sobre las líneas estratégicas de la Corporación RTVE que podrían no ser acordes con el principio de independencia de la Corporación RTVE”.

La auditoría añade: “Se producen varias comidas con Consejeros de la propia Corporación RTVE, con funcionarios públicos o cargos políticos. Además, se producen comidas con otros directivos o personal de la Corporación RTVE, reuniones de trabajo que se podrían haber realizado en las oficinas o en el comedor de directivos”. Y resalta un caso concreto: “Se observa un caso de comidas repetitivas con la misma persona, sin que conste justificación del motivo de las mismas”.

Como conclusión en este sentido, la Intervención Delegada recuerda que “toda atención protocolaria debe redundar en beneficio o utilidad de la Corporación RTVE, debe justificarse la necesidad de incurrir en dicho gasto indicando la organización y cargos de los asistentes, los motivos, la finalidad y el contenido de la reunión, así como llevar un registro adecuado que permita su posterior verificación por los órganos de control, sin ampararse en razones genéricas de confidencialidad”.

Por todo ello, recomienda que, en lo referente a los gastos en concepto de relaciones públicas, “se delimite por la normativa interna de la Corporación RTVE el techo de gasto a partir del cual se considera que no es acorde dicho gasto” con los principios de austeridad, eficiencia y eficacia que deben presidir la realización de las actividades de la Corporación RTVE así como la buena gestión de los recursos públicos, recogidos en la legislación vigente.

Piden reintegrar pagos por desplazamiento y peajes

Otro aspecto muy llamativo del informe es que pone de manifiesto que RTVE ha pagado “a dos directivos sus desplazamientos semanales desde sus domicilios al centro de trabajo, cuando el contrato establece que 'El directivo ejercerá sus funciones de manera habitual en el domicilio principal de la sociedad'”. Hacienda determina que por ese motivo “en ningún caso podrá considerase el desplazamiento, para realizar su trabajo, al domicilio principal de la sociedad una comisión de servicio”, y por lo tanto reclama que “dado que dichos directivos exceden la cuantía máxima de retribución total, tendrían que reintegrar dichos importes”.

La auditoría detalla los gastos en concreto de esos dos directivos, que mantienen sus residencias en Asturias y en Barcelona. El informe explica: “Se observa que prácticamente la totalidad de los gastos de peaje y estacionamiento son de uno de los directivos que se desplaza todas las semanas desde su residencia en Asturias. Además, se le abona el kilometraje de estos desplazamientos. Igualmente se ha detectado que otro directivo se desplaza semanalmente desde Barcelona, normalmente en AVE, con cargo a la Corporación RTVE, utilizando vehículos de la Corporación RTVE o taxis para los desplazamientos entre las estaciones y su domicilio o la sede de la Corporación RTVE en Madrid”.

La respuesta del área de recursos humanos de RTVE permite identificar a esos dos directivos: se trata del Director del Gabinete, José Juan Ruiz “Jota”; y el Director de Estudios y Medios, ahora Producción y Medios, José Luis Muñiz. Sin embargo, la corporación se defiende asegurando que se les pagó alojamiento en sus desplazamientos a Madrid desde su domicilio hasta sus nombramientos de Alta Dirección el 07/06/2021, y que “a partir de ese momento se les dejó de pagar dicho importe”.

Como ya explicamos tras la dimisión de Tornero, en el día a día de RTVE muchas de las decisiones de gestión de la corporación eran tomadas por el propio Tornero junto a esos dos altos directivos, sin pasar por el Consejo de Administración.

También dudas con diversas contrataciones

Más allá de los gastos de sus directivos, el informe de la IGAE también duda de contrataciones realizadas por RTVE. Pone de relieve literalmente que “RTVE ha tramitado determinados expedientes como contratos menores para los que debería haber recurrido a alguno de los procedimientos generales de contratación”, explicando que fraccionó el objeto del contrato sin “causas justificadas” para así no alcanzar el importe límite previsto en la ley.

Refiriéndose a esos contratos menores, también remarca que “en algún expediente no queda constancia de la petición de al menos tres ofertas, así como del certificado de conformidad con el objeto del contrato. Ningún contrato menor de los analizados se ha comunicado al Registro de Contratos del Sector Público”.

La auditoría también pone de relieve un caso concreto: “En una de las contrataciones de obra analizadas, el trabajador seleccionado, el cual tiene una relación familiar directa con otro trabajador de la Corporación RTVE, no parece cumplir los requisitos exigidos en la convocatoria para el puesto; en concreto, el de la experiencia determinante para la contratación. La contratación no sería conforme a derecho”.

Ningún contrato menor de los analizados se ha comunicado al Registro de Contratos del Sector Público

Evaluar la audiencia al renovar formatos

La auditoría de la IGAE también valora los datos de audiencia de TVE y de La 1, destacando que han empeorado y que son la tercera generalista tras Antena 3/Atresmedia y Telecinco/Mediaset.

Al referirse a los formatos que son renovados por la corporación pública, el informe observa “una disminución en los shares marcados como objetivo y los shares obtenidos, que no va acompañada de una disminución en los costes de los mismos”. Es decir, pide que si un formato no tiene la audiencia esperada, si es renovado no obtenga la misma inversión. RTVE se defiende ejemplificando con Cuéntame, asegurando que han procedido a “la reducción de la duración de los episodios de 70 a 60 minutos”, y añade que como contexto que “la llegada de las plataformas ha disparado los costes salariales de producción de ficción, respecto a equipo técnico y artístico, debido a un incremento sustancial de la demanda”.

Sin embargo, Hacienda le lleva la contraria al asegurar que en el caso de Cuéntame “no se ha producido un descenso global en la duración de los programas, y dicho descenso no tiene por qué conllevar siempre una elevación, aunque sea ligera, del coste por minuto”, y en el caso de lo que han supuesto las plataformas recomienda “una mayor utilización del personal y medios de la propia Corporación, lo que contribuiría a disminuir el coste de estas producciones”.