HBO cancela el contrato de David Simon tras 25 años, en respuesta por la huelga de guionistas

La huelga de guionistas de Hollywood ha dejado en las últimas horas una noticia de lo más impactante: HBO ha suspendido el contrato de David Simon. El guionista y productor, uno de los que más reputados de la industria televisiva, llevaba 25 años escribiendo para la compañía, tal y como él mismo ha recordado al dar la noticia.

“El día que HBO me llamó para suspender mi contrato después de 25 años de escribir televisión para ellos, yo estaba escribiendo”, ha tuiteado Simon junto a un vídeo grabado desde uno de los piquetes de la huelga.

Posteriormente, Simon apuntó en Twitter que su salida era una represalia por su participación en la huelga. “Respuesta a la huelga y no es inesperado”, afirmó. El autor ha estado muy implicado en todo el proceso de negociaciones con la Alianza de Productores de Cine y TV y utiliza su perfil en Twitter para detallar las circunstancias que motivan las acciones sindicales, y las acciones de los grandes estudios.

De esta manera, queda suspendida la vinculación profesional entre HBO y el creador de series como The Corner, Generation Kill, Treme, Show me a Hero, The Deuce, La conjura contra América, La ciudad es nuestra y, por supuesto, The Wire, la ficción que lo elevó al Olimpo de la televisión y que, junto a coetáneas como Oz, Los Soprano, Hermanos de sangre o A dos metros bajo tierra, hicieron de HBO la prestigiosa marca que es hoy a nivel de ficción.

#WGAStrong. On the day that HBO called to suspend my deal after 25 years of writing television for them, I was doing the write thing. pic.twitter.com/WMWZbXAp41 — David Simon (@AoDespair) 8 de mayo de 2023

Los estudios suspenden los contratos con los showrunners

En todo caso, Simon no ha sido el único afectado, ni mucho menos, por estas acciones. Los grandes estudios han comenzado a suspender los contratos de desarrollo y de larga duración que tenían con sus guionistas y showrunners destacados, a causa de la huelga. Las cartas comenzaron a ser enviadas entre el jueves y viernes pasado, y más majors se han ido sumando. La forma de comunicarlo varía ligeramente: NBCUniversal informa de “vinculación suspendida”, mientras que otros como Warner Bros Discovery, Disney y CBS Studios se refieren a “servicios suspendidos”

El pasado 2 de mayo HBO envió una carta a los miembros del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, un texto al que The Hollywood Reporter tuvo acceso y que ponía de manifiesto la tensa relación entre trabajadores y compañías. “HBO/HBO Max respeta vuestra membresía en el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos y no hará nada que os ponga en peligro de violar las reglas del sindicato. Sin embargo, creemos que ciertos servicios, como participar en el proceso de casting y/o contribuir a la producción no escrita y el trabajo de postproducción, son ejemplos claros de servicios no requeridos por el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos que deben continuar prestándose durante este tiempo”. La respuesta de los guionistas es que “no existe trabajo que no implique escritura” por su parte.

El final de la huelga aún está lejos, ya que The New York Times afirma que los guionistas continuarán el paro “el tiempo que sea necesario”. “Esta semana nos ha demostrado lo comprometidos que están los guionistas. Seguirán hasta que algo cambie porque no pueden permitirse el lujo de no hacerlo”, declaró al diario Chris Keyser, uno de los jefes del comité de negociación del sindicato.