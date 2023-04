HBO estudia otra precuela de 'Juego de Tronos' y 'La casa del dragón' centrada en Aegon Targaryen

Los Siete Reinos van a seguir expandiendo sus fronteras en HBO. Tras el éxito de La casa del dragón, la compañía está estudiando poner en marcha otro spin-off de Juego de Tronos centrado en Aegon I Targaryen.

El proyecto, que se encuentra todavía en fase muy inicial, se ambientaría 300 años antes de los acontecimientos narrados en Juego de Tronos, por lo que funcionaría a su vez como precuela de esta serie y también de La casa del dragón, cuya segunda temporada está previsto que vea la luz en 2024.

Este nuevo spin-off ha sido desvelado por Variety y aunque indican que HBO ha declinado realizar comentarios al respecto, ya adelantan algunos detalles. El primero es que está en fase embrionaria y todavía no ha sido asignado a ningún guionista, si bien la misma fuente indica que el plan de la compañía es seguir avanzando y comenzar pronto su desarrollo.

La trama de la nueva precuela

De salir adelante, esta nueva serie narraría la historia de Aegon I, el primer rey de Poniente, mostrando cómo junto a sus hermanas-esposas Visenya y Rhaenys usó su ejército y sus tres dragones para conquistar los Siete Reinos, con la excepción de Dorne.

'Aegon El Conquistador' fue así el primero en ocupar el Trono de Hierro y a su vez, el fundador de la dinastía Targaryen en la que ya se centró la serie de La casa del dragón.

Si recibidera luz verde por parte de HBO, sería la tercera ficción sobre el universo creado por George R.R. Martin, la segunda tras el éxito de Juego de Tronos. Y es que de los numerosos proyectos ligados a la franquicia que se habían anunciado, sólo ha sido una realidad uno: House of the dragon. No llegó a buen puerto el spin-off protagonizado por Naomi Watts, que fue cancelado tras rodar un episodio piloto.