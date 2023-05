HBO reitera su rechazo a hacer un spin-off de 'Succession': “No, en absoluto”

Succession ha llegado a su final. Y además para siempre. Después del capítulo 4x10, recién estrenado bajo el título de Con los ojos abiertos, no habrá más historia para la familia Roy. Ni más capítulos, ni más temporadas, ni películas evento, ni spin-offs. Nada de nada.

El CEO de HBO, Casey Bloys, ya dejó claro hace unos meses que estaba en contra de cualquier continuación, a no ser que el creador de la serie, Jesse Armstrong, se presentara en su despacho con una idea bajo el brazo. Ahora, con el capítulo final ya emitido, ha sido la jefa de series de drama de HBO, Francesca Orsi, quien ha repetido el mismo discurso. Es decir, que salvo giro inesperado de los acontecimientos, Succession no volverá en el futuro de ninguna forma.

“No, no en este punto ahora”, asegura Orsi a Deadline al respecto de hacer una hipotética quinta temporada. ¿Y un spin-off? “Sé que se habló un poco de spin-offs, pero no, en absoluto”, recalca. “Nunca diré nunca, pero por mi instinto y en base a una serie de conversaciones sobre la evolución de Succession y estos personajes, en esta etapa, no hay intención de separar a ningún personaje”, dice la directiva.

Además, está convencida de que la posición de Jesse Armstrong es la misma que la de HBO. “Jesse, si vuelve a hacer una serie, creo que será completamente original. Si se basa en una IP (Propiedad Intelectual) o no, no estoy segura, pero será una serie nueva, una idea completamente nueva”.

Aun así, abre la puerta a que el creador vuelva a trabajar con HBO tras el éxito de Succession. “Tal vez haya tristeza en que no tendré la oportunidad de construir algo con él, al menos no por ahora. No estoy segura de lo que va a hacer a continuación, pero estoy deseando sentarme con él después de la huelga de guionistas y ver qué le gustaría hacer”. “Es un pensador original, y no tengo ninguna duda de que nos impresionará y nos emocionará una vez más con algo nuevo en algún momento”, concluye Orsi.