Hiba Abouk rompe su silencio sobre Achraf Hakimi, acusado de violación: “Siempre estaré del lado de las víctimas”

Hiba Abouk ha roto su silencio un mes después de que el pasado 27 de febrero la Fiscalía de Nanterre (Francia) iniciase una investigación contra su marido Achraf Hakimi, futbolista del Paris Saint-Germain, acusado de violación por otra mujer. La misma Fiscalía, tal y como informó elDiario.es, acabó imputando finalmente al deportista y, desde entonces, nadie en su entorno se había pronunciado públicamente sobre lo ocurrido. Hasta ahora.

La actriz de series como Madres o El Príncipe, esposa del jugador, ha lanzado un comunicado con el que quiere expresar su “estado de animo” y “aclarar en primera persona las informaciones erróneas que circulan”. Abouk, que cree que “en determinados temas o asuntos delicados el silencio puede favorecer”, siente ahora “la necesidad perentoria” de explicarse. “Para así poder retomar mi vida personal, pública y profesional de la manera menos perjudicial y traumática posible”, escribe la intérprete madrileña, de origen tunecino-libio, en el escrito que ha hecho público a través de sus redes sociales.

Hiba Abouk quiere “proteger por encima de todo a mis hijos que son, como no puede ser de otra manera, mi absoluta prioridad”. Por ello, la actriz quiere dejar claro es que Achraf Hakimi y ella tomaron la decisión de finalizar su relación “mucho antes de los hechos acontecidos en los que me he visto involucrada mediáticamente y de los cuales soy totalmente ajena”.

“Después de tomar la decisión de separarnos legalmente y dejar de convivir, a la espera de los trámites de divorcio, quién iba a imaginar que además de enfrentarme al consabido dolor que acarrea una separación, y aceptar el duelo que conlleva el fracaso de un proyecto familiar al que me había entregado en cuerpo y alma, tendría que enfrentarme a esta ignominia. He necesitado tiempo para digerir este shock”, prosigue, manifestando los motivos por los que no se ha decidido a hablar hasta ahora.

Hiba Abouk: “Siempre estaré del lado de las víctimas”

Acto seguido, Hiba Abouk se posiciona de forma contundente sobre la acusación que ha recibido su ya expareja: “Huelga recalcar que en mi vida siempre he estado y estaré del lado de las víctimas, por lo tanto, dada la gravedad de la acusación, solo nos queda confiar en el buen hacer de la justicia”, escribe en su texto.

La actriz española concluye su comunicado pidiendo que “respetéis mi intimidad y la de mis hijos en estas delicadas circunstancias. ”Gracias a todas las personas que me han mostrado su apoyo, cariño y respeto“, sentencia.

Hiba Abouk y Achraf Hakimi, jugador de la selección de fútbol de Marruecos, comenzaron su relación en el año 2018. Dos años más tarde, acabarían casándose y teniendo al primero de sus dos hijos. La actriz ha vivido desde entonces entre Madrid y París, ciudad de residencia del deportista tras su paso por el Real Madrid, el Borussia Dortmund y el Inter de Milán. En 2021, Hakimi fichó por el PSG, momento en el que se asentó junto a su familia en la capital francesa.

Ahora, Achraf Hakimi se encuentra a la espera de la celebración del juicio. Este mes de marzo, la abogada del futbolista aseguraba que la imputación al marroquí le ofrecía la posibilidad de defenderse, desmintiendo las acusaciones recibidas y asegurando que todo era un intento de extorsión. La denunciante aseguró que acudió a mediados de febrero a la casa de Hakimi en un Uber pagado por el propio futbolista.

Según Le Parisien, en su domicilio, el jugador “le levantó la ropa, le besó los pechos pese a que ella protestaba, y ella afirma igualmente que el deportista cometió una penetración con los dedos pese a las protestas de ella”. La mujer escribió entonces a una amiga para que la fuese a buscar y, un día más tarde, fue a una comisaría a contar lo ocurrido, aunque no quiso presentar una denuncia. Poco después, la Fiscalía francesa decidió iniciar una investigación por su cuenta que llega hasta nuestros días.