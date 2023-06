Hollywood, en jaque: los actores siguen los pasos de los guionistas y aprueban ir a la huelga si fracasan sus negociaciones

Ha pasado un mes desde que arrancase la huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, un paro con el que buscan un aumento de los salarios y una mejora de las condiciones laborales por parte de estudios de cine y plataformas de streaming. Las movilizaciones continúan desde el 2 de mayo, sin que parezca haber avances de relieve sobre la situación, máxime después de que el gremio de directores sí haya alcanzado en los últimos días un acuerdo con la patronal. Ahora bien, los guionistas encuentran ahora aliado en los actores.

15 días de huelga de guionistas en Hollywood: causas y consecuencias de un paro sin visos de acabar

El Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA) sometió la decisión a votación el lunes 5 de junio y el 97,91% de miembros aprobaron la autorización del paro. Este resultado no supone el inicio de la huelga en sí, pero permite que los principales negociadores del sindicato convoquen un paro si no llegan a un acuerdo satisfactorio con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) antes del 30 de junio, cuando expira su convenio particular.

Apoyo masivo a la huelga, un gesto poco común entre los actores

El resultado de esta votación es muy similar al que logró el Sindicato de Guionistas en abril. Esta organización logró una aprobación de 97,85% con una participación de casi el 80%. En este referéndum concreto votaron 65.000 miembros del gremio, lo que supone una participación de casi el 48%, que es relativamente alta para tratarse de un sindicato en expansión. Para entender el impacto de esta cifra, la participación en la votación de ratificación de contratos de televisión y cine en 2020 fue de poco más del 27%.

“Estoy orgulloso de todos los que votaron, así como de aquellos que expresaron su apoyo, incluso si no pudieron votar. Todos participaron en este logro. Nos hemos unido, y en unidad buscamos un nuevo contrato que honre nuestras contribuciones a esta industria, refleje el nuevo modelo comercial digital y de streaming y traiga todas nuestras preocupaciones por las protecciones y los beneficios al presente. Bravo, SAG-AFTRA, estamos en esto para ganar”, declaró la actriz Fran Drescher, presidenta del sindicato, en un comunicado.

Por su parte, la AMPTP también respondió al resultado de la votación con un comunicado donde se muestran más conciliadores que cuando los guionistas votaron a favor de la huelga. “Abordamos estas negociaciones con el objetivo de lograr un nuevo acuerdo que sea beneficioso para los miembros de SAG-AFTRA y la industria en general”, señaló la institución.

Esta aprobación de movilizaciones llega solo dos días después de que el sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA) anunciara que llegaban a un principio de acuerdo en el convenio para los próximos tres años. Este acuerdo con los productores incluye la mejora de salarios base y el incremento de un 76% en los pagos remanentes a nivel internacional por el contenido en streaming.

En cambio, la votación de los actores resulta un movimiento osado por parte de los actores, que acostumbran a resolver sus negociaciones con la patronal sin necesidad de amenazar con paros. Se puede entender, por tanto, como una muestra de solidaridad con los guionistas, ante la posibilidad de que se paralice definitivamente la industria.

Las reclamaciones principales del sindicato de actores

Durante el período de votación, los líderes de SAG-AFTRA animaron encarecidamente a los miembros a votar a favor de la huelga para mejorar su posición de negociación frente a la AMPTP. Las negociaciones de SAG-AFTRA comenzarán el 7 de junio, poco más de tres semanas antes de que expiren sus contratos de televisión y cine.

La junta nacional del sindicato acordó por unanimidad convocar una votación para autorizar la huelga el 17 de mayo en una gran muestra de unidad.

Durante las negociaciones de junio, se espera que los líderes de SAG-AFTRA logren protección contra la Inteligencia Artificial Generativa y mejoren las ganancias por royalties, especialmente en streaming. También buscan fortalecer el plan de salud y de pensiones y restringir las audiciones auto-grabadas, cuya prevalencia aumentó durante la pandemia de coronavirus.