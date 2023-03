'El Hormiguero' aclara qué ocurrió en la accidental rotura de un diamante durante la visita de Georgina Rodríguez

El Hormiguero vivió este miércoles uno de esos momentos no contemplados en el guion que descolocan incluso al mismo Pablo Motos. El presentador de Antena 3, cuyo programa destacó en audiencias con la entrevista a Georgina Rodríguez, vio cómo tras un experimento fallido se rompía ante sus ojos, y en directo, un diamante valorado en 5.000 euros.

Con motivo de la primera visita de la influencer y pareja de Cristiano Ronaldo, el espacio que produce 7 y Acción preparó una sección de ciencia de muchos quilates. Motos y Miguel Gálvez se acompañaron de la experta y gemóloga Laura Domínguez para mostrar a su invitada tipos particulares de diamantes y comprobar si realmente es la piedra preciosa más dura que existe.

La primera parte consistió en enseñar a cámara gemas de lo más singulares y valiosas, y explicar sus particularidades y precio. Fueron un total de cuatro: desde un diamante naranja de 24.000 dólares hasta uno verde de 2.400.000, pasando también por el azul de 456.000 y el rosa de 1.153.000 dólares.

En la segunda parte, la del experimento, el equipo de El Hormiguero se vino arriba. “Le vamos a dar un martillazo a un diamante de 5.000 euros”, anunció Pablo Motos, que quiso verificar qué hay de cierto en la afirmación de que el diamante es el material más duro que existe.

Antes de llevar a cabo la acción, la experta quiso puntualizar que es cierto que “la característica del diamante más común que se conoce es la dureza”, pero que esto significa “la resistencia a ser rayado, no a romperse”. “¿Se podría romper?”, preguntó el presentador. “Claro. El diamante es lo más duro, pero a la vez es muy frágil”, dijo ella antes de que Motos le cediese el martillo.

“No estamos bromeando, ahora mismo estoy acojonado. Esperamos que salga...”, admitió el conductor de El Hormiguero, visiblemente nervioso. Esos nervios aumentaron cuando el martillazo de Laura Domínguez partió el diamante real en dos piezas: “Le he dado muy fuerte”, lamentó la experta, también con un nerviosismo aparente. “No te preocupes, que lo arreglaremos”, dijo Pablo Motos.

“Os habéis cargado el diamante. No me lo puedo creer”, dijeron las hormigas ante un presentador que no podía esconder la risa nerviosa: “De verdad que esto no tenía que pasar. Así es El Hormiguero: a veces la cagamos, pero bien”. “Hemos debido darle por el plano de exfoliación. Le hemos dado donde no debíamos”, explicó la gemóloga. “Regalando teles, rompiendo diamantes... luego somos otras la materialistas y las derrochadoras”, dijo Georgina Rodríguez, irónica.

'El Hormiguero' explica que no fue algo preparado

Desde verTele hemos querido conocer hasta qué punto el experimento fue algo preparado, si estaba previsto que algo así pudiera suceder, y quién se hace cargo del accidente.

Fuentes de la productora explican a este portal que no fue algo escenificado sino real y que aunque que el diamante se rompiese era algo poco probable, el programa tenía un seguro por si acaso.

La finalidad de la sección era demostrar la dureza del diamante y la previsión era que del martillazo, la joya se quedase clavada en la placa de acero o en el propio martillo. Sin embargo, un mal golpe lo fragmentó.

Como todos los experimentos científicos de El Hormiguero, este también se ensayó antes del programa. No obstante, se probó con un diamante de escaso valor que también se partió.