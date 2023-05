'El Hormiguero' aclara la situación de Pablo Motos tras comunicar que ha sido operado de urgencia

Pablo Motos se ha lesionado. El presentador de El Hormiguero ha tenido que ser operado de urgencia tras sufrir una dolorosa lesión en el tríceps: “Me he roto el 90% del tríceps y me han tenido que operar de urgencia”. “Esta noche os cuento todo. Vaya susto”, ha comentado el valenciano en su perfil de Instagram, donde ha compartido la noticia con una llamativa imagen.

En ella, Motos aparece en calzoncillos, con el brazo derecho en cabestrillo y el traje del posoperatorio colocado a modo de capa. “Al salir de la anestesia, sin saber muy bien dónde estaba, mi mujer me dijo que me pusiera de pie y me hizo esta foto. Ahora me llama ”Supermanco“”, ha explicado sobre tan curioso documento.

Como apunta el propio presentador, y ha podido confirmar verTele, Motos seguirá conduciendo el programa de lunes a jueves mientras se recupera de esta aparatosa lesión.

El largo historial de lesiones de Pablo Motos

Así las cosas, será esta noche, a partir de las 21:45 horas en Antena 3, cuando Motos cuente cómo se produjo este percance. El último en el largo historial de lesiones del presentador. En 2015, por ejemplo, ya se rompió un brazo por un accidente durante sus vacaciones de verano. Tres años más tarde, a finales de 2018, presentó varias entregas de El Hormiguero con muletas tras romperse la fascia plantar. Dos después, en 2020, estuvo varios programas con el brazo en cabestrillo por una lesión de hombro. Y al año siguiente fue operado por un “orzuelo terrorífico”.

Por si fuera poco, hace apenas unos días narró en plató el accidente que sufrió durante la mili, cuando se quedó “sordo de un oído y sin habla” durante horas por el disparo accidental de una pistola. Afortunadamente, ni aquel ni el resto de incidentes han podido derrotar a Pablo Motos. De hecho, sólo los casos de coronavirus que sufrió en los dos primeros años de pandemia le han impedido presentar El Hormiguero. Por lo demás, siempre ha estado en condiciones de ponerse al frente del programa, ya fuese con muletas o con el brazo en cabestrillo, como volverá a hacer este lunes en Antena 3.

A todo esto, su lesión se suma a las sufridas recientemente por dos de sus colaboradores: Luis Piedrahíta, que el pasado lunes apareció con el brazo escayolado por una inflamación en el codo (bursitis), y Tamara Falcó, que el jueves se dejó ver en muletas por un esguince de tobillo.