'El Hormiguero' presentó al sustituto de Marron durante su baja de paternidad: el científico Gálvez

Este martes, 21 de febrero, Pablo Motos arrancó El Hormiguero con la noticia de que Marron estaba en el hospital a la espera de convertirse en padre: “A las 13:00 ha llamado diciendo que su chica estaba de parto”, narraba el presentador.

Por lo que tuvieron que buscar a un sustituto de forma express: “Para sustituirlo, durante su baja de maternidad, hemos elegido al científico: Gálvez, el que se pone más nervioso del mundo”, añadía mientras la cámara enfocaba al nuevo colaborador. Él mismo confirmaba su intranquilidad: “Del 1 al 10, tengo 15 de nervios”.

Tras la entrevista a Lorena Castell, que era la invitada de la noche, Motos y ella se colocaron en mitad de plató para dar la bienvenida a Gálvez que dio más detalles sobre su curriculum: “Soy ingeniero técnico de telecomunicaciones, aunque no lo parezca”, bromeaba. Y narraba cómo le habían informado de su nueva faceta: “Me ha escrito Marron que estaban en el hospital, y me ha dicho 'calienta que sales'. Y desde la 1 hasta ahora he cagado 4 veces ya”.

Y aunque era novato en el programa, rápidamente se ganó el cariño de los presentes: “Estoy nervioso pero con el aplauso del público se me pasa” dijo y recibió aplausos rápidamente.

En su debut hizo dos demostraciones: una oftalmológica en el que se puso en la piel de un paciente que se echaba una gota en el ojo, para demostrar que ponerse más de una es algo inútil. Y la otra fue en el exterior, para lanzar al aire unas garrafas de metanol.

“Muy bien Gálvez, gracias. Vas a repetir otro día”, decía Motos para despedir al sustituto temporal de Marron.