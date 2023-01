'El Hormiguero' regaló un Twingo a una persona del público mientras sonaba la canción de Shakira

La canción de Shakira contra Gerard Piqué siendo dando pie a toda clase de imágenes en televisión. Entre las últimas, la que dr produjo este miércoles en El Hormiguero, que regaló un Twingo a una de las seguidoras del programa.

Shakira y Piqué se colaron entre las opciones de 'Atrapa un millón' en una pregunta sobre parejas

Más

La anécdota en cuestión se produjo hacia el final de la emisión, cuando el show de Antena 3 organizó este peculiar juego: una persona del público ganaría el susodicho coche si acertaba el número exacto de mejillones que había en una lata aún por abrir. Adriana Ugarte y Juana Acosta, invitadas de la de la entrega, ejercieron de mano inocente y eligieron como primer participante a Fran, al que Pablo Motos comunicó, a modo de pista, que en la lata había entre 13 y 18 mejillones.

El concursante apostó por 16 pero en el recipiente había 17, así que perdió su oportunidad y cedió el testigo a Montse, la futura ganadora. Porque ella dijo que en su lata había 15 mejillones y, efectivamente, 15 fueron los que salieron de ella. La afortunada, evidentemente, estalló de alegría y se fundió en un abrazo con Ugarte, Acosta y Motos mientras el Twingo hacía su entrada en plató y de fondo se oía aquello de “Una loba como yo no está pa' tipos como tú”.

Como no podía ser de otra manera, después se oyó “Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo”, la parte clave de la canción de Shakira y la que explica la elección de este modelo de Renault como coche a regalar. “Disfrútalo, es el coche que querría Shakira. Bueno, no sé si lo querría o no lo querría”, dijo Pablo Motos. “El que querría Piqué”, le corrigió una de las hormigas. “¿Tu de la canción no te has enterado de nada, verdad? ”El coche que querría Shakira“, dice. El Casio también lo quiere”, apuntó entre risas Marron justo a continuación.