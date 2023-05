Imanol Arias defiende su inocencia a raíz del error de Hacienda con Ana Duato: “Cumplí con lo que tenía que cumplir”

Imanol Arias se ha pronunciado a raíz de la reciente victoria de Ana Duato con Hacienda, y lo ha aprovechado para defender su inocencia. Las declaraciones del protagonista de Cuéntame han sido ofrecidas después de que la agencia gubernamental anulase una multa de 500.000 euros a la actriz, reconociendo a través de una carta su error al reclamarle el pago de sus liquidaciones del IRPF de 2010 a 2012, una cantidad que la intérprete abonó en 2016.

“Errores como este llevan siete años destrozando mi vida familiar, personal y profesional”, declaró Duato sobre el conflicto con la Agencia Tributaria. Institución con la que todavía tiene pendiente un juicio, en el marco del Caso Nummaria, por el cual se enfrenta a 31 años de prisión y una multa de 12 millones de euros acusada de fraude fiscal.

“He cumplido con lo que tenía que cumplir”

En este caso está también implicado su compañero de reparto de Cuéntame, que se enfrenta 27 años de cárcel y 10 millones de multa por delitos contra la Hacienda Pública. Sin embargo, Imanol Arias ha querido defender su inocencia aprovechando la buena noticia de su compañera de profesión, y ha realizado las siguientes declaraciones a Europa Press durante la promoción de uno de sus próximos proyectos.

“Ana tendrá razón. Es una persona que habla muy claro y muy bien. Yo sabía que eso no era así, lo sabemos. Sabemos perfectamente igual que sabemos otras muchas cosas. Veremos a ver”, declara el intérprete.

Arias afirma que “no tiene ninguna fe” en la justicia, y añade: “He pagado las multas que he pagado y tengo la seguridad de que ya he cumplido con lo que tenía que cumplir”. “Y no quiero entrar en el hecho de si cambiaron la ley. La cambiaron y nos fastidiaron. Ya está. No, no, no, no. No, no, el dinero no es nada. Yo nunca tuve dinero, yo fui muy pobre de pequeño”, concluye, zanjando el tema.