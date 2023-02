Iñaki López explica el problema de salud que lo ha tenido alejado de 'Más vale tarde' en su regreso a laSexta

Iñaki López ha regresado este martes a Más vale tarde tras casi un mes alejado de su puesto de trabajo. El presentador de laSexta, que sorprendió a todos a comienzos de febrero al anunciar su marcha temporal por un problema de salud, ha explicado en su vuelta qué es lo que le ha pasado.

El periodista reapareció ante las cámaras de Atresmedia durante la emisión de Zapeando, en ese momento en el que Dani Mateo saluda a sus compañeros para que den un avance de lo que se va a hablar durante el programa. “Aclara cuanto antes el moratón de tu ojo porque, si no, va a parecer que te he recibido con poca alegría”, le pidió Cristina Pardo.

“Luego cuento lo que me ha mantenido tantas tardes alejado de ti”, afirmó López antes de avanzar que tenía “las pupilas dilatadas como Froilán un domingo cualquiera por la mañana”. “Luego os recomiendo algún oftalmólogo”, añadió entre risas, dando una pista de por dónde iban los tiros.

Iñaki López explica su problema de salud

Finalmente, tras el sumario, Iñaki López explicó qué le ha pasado. “Lo explico rápidamente, que ya sabéis que no me gusta acumular ningún tipo de protagonismo en este programa”, empezó diciendo el presentador.

“¿A qué es esto debido? Ya sabemos todos que soy muy joven y dado también a la vida nocturna, pero esto no tiene nada que ver con todo ello. Hace un mes, aproximadamente, acudí, debido a molestias en el ojo, al Hospital de La Paz, donde me localizaron un desprendimiento de retina. El segundo en mi haber, no me gusta dejar las cosas a medias. Tuve un ojo con desprendimiento, ¿por qué no un segundo un año después?”, se preguntó con sorna el vasco.

“Afortunadamente, y por la pronta intervención de los médicos de La Paz y al retinólogo Armada, esto todo está de nuevo en su sitio y parece que podré volver a veros antes que tarde. De momento, sois solo sombras y os reconozco y ubico por el sonido de vuestras voces”, concluyó el presentador, pidiendo a sus tertulianos que no fuesen de negro y se moviesen mucho para identificarlos.