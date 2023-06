La indirecta de María Patiño a Mercedes Milá tras sus críticas a Adara por 'Supervivientes': “No nos excedamos”

La tensión entre Adara Molinero y Asraf Beno en Supervivientes 2023 ha polarizado a los concursantes y a los espectadores hasta el punto de que Mercedes Milá, fan fiel del reality, compartía hace unos días un duro mensaje en sus redes sociales criticando con dureza a la participante. Un posicionamiento rotundo al que se ha referido de manera indirecta María Patiño, que ha reprobado la actitud de la que fuera presentadora de Gran Hermano.

Mercedes Milá denuncia que Asraf sufre racismo y replica a la madre de Adara por "perder la objetividad" al defenderla

La conductora de Socialité ha aprovechado que su programa ha abordado el tema este domingo para lanzar una reflexión en la que no ha mencionado a Milá, pero que no ha dejado lugar a dudas: “Me gustaría recalcar que estamos viendo un concurso y yo entiendo los posicionamientos de cara a una final que está cada vez más cerca, pero no deja de ser un concurso”, ha comenzado diciendo, tras pedir la palabra a su compañera Gema Mirón.

“Me gustaría que sobre todo las personas que tenemos una cierta responsabilidad pública, no nos excedamos en algo que no deja de ser un reality y donde las estrategias no son más que algo tan lícito como para llegar a conseguir la final”, ha sentenciado Patiño, en clara referencia al crítico texto de Mercedes Milá.

Ya durante la intervención de su compañera reportera, la también presentadora de Sálvame ha vuelto a insistir que Supervivientes “es un juego” y ha equiparado la situación de Asraf con la que vivió Miriam Saavedra en la edición de GH VIP que acabó ganando.

“Yo soy muy de Adara y tengo mis dudas sobre lo que está ocurriendo. He echado la vista atrás y he recordado un concurso que ganó Miriam Saavedra siendo la marginada, a la que el grupo no entendía, y el público decidió que fuera la ganadora por eso. Y nadie supo explicar durante el concurso por qué los compañeros no la querían, como está ocurriendo ahora. Cuando Miriam salió y la conocimos, al cabo del tiempo entendí a todos los concursantes. Y me da la sensación de que va a ocurrir lo mismo y va a ganar Asraf”, ha opinado Patiño.

Tras conocer la opinión de su compañera, la presentadora de Socialité ha lanzado otro dardo: “Pluralidad de opinión, y sin echarnos mierda la una a la otra. Así se hace”.

El mensaje de Mercedes Milá

Como recogimos, Milá publicó hace unos días un texto en Instagram en el que salía en defensa de Asraf y criticaba al resto de compañeros por su actitud hacia él. Se mostraba, de hecho, especialmente dura con Adara, de la que decía sentir “auténtica vergüenza”.

La comunicadora llegaba a lamentar que “para mucha gente”, Asraf “siempre será un inmigrante”, denunciando que lo que sufre en el reality es un episodio de racismo.