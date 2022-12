La indirecta de Nuria Marín a Pedrerol desde 'Socialité': “Me han dicho que a los becarios los tratan así”

“¡Becarios no!” es una de las frases más polémicas de Josep Pedrerol en televisión. Hace diez años, cuando estaba aún al frente de Punto Pelota, el presentador explotaba en directo al ver cómo los trabajadores del programa tardaban unos segundos de más en proyectar en pantalla el grafismo de una encuesta lanzada a los espectadores. Enseguida, se generó una gran controversia que ha acompañado al periodista a lo largo de la década, convirtiendo incluso su expresión en un chascarrillo muy popular en redes sociales. Este martes, Nuria Marín ha recreado aquella escena desde el plató de Socialité en Telecinco.

Nuria Marín, 'a lo Pedrerol' con los becarios

Mientras hablaban del millonario sueldo que cobrará Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí, la conductora sustituta de María Patiño en el espacio de corazón de Mediaset se ponía de pie para anunciar una primicia: “Exclusiva Socialité, conectamos con la redacción”, empezó diciendo mientras simulaba estar muy alterada. “¿Me podéis poner el fondo de exclusiva? Si digo que es exclusiva, tenéis que poner 'exclusiva', ¿no?”, preguntaba a gritos la periodista, imitando las habituales indicaciones del presentador de Atresmedia.

Segundos después, aparecía el grafismo en pantalla. “Es que de verdad, hacer un programa con un equipo de becarios es imposible”, añadía, repitiendo prácticamente una de las frases que soltó Pedrerol aquella recordada noche. “Tú no serás becario, Álex...”, le dijo entonces a uno de los reporteros del programa, que lo negaba.

“Ah, vale, es que si no, no conectaba contigo. Es que ”, acabó soltando en undardo al actual presentador de me han dicho que en los programas de deportes a los becarios los tratan así“, acabó soltando en clara referencia al actual presentador de El Chiringuito.

Pedrerol recordó con Ibai Llanos la polémica

En marzo de 2021, Ibai Llanos entrevistó a Josep Pedrerol para su canal de Twitch. Juntos, recordaron aquella polémica en la que el presentador de la tertulia deportiva de Intereconomía cargaba contra los alumnos en prácticas que trabajaban para su programa. “Nos ha tocado un becario para hacer el programa. No puede ser, ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Si mañana no tenemos al equipo habitual, yo no hago este programa. La última vez que me toman el pelo, sobre todo a la audiencia. No podemos tener a becarios haciendo este programa. Con todo el cariño, pero becarios no, ¿eh? Becarios no. Nunca más”, dijo aquel día el catalán.

Al día siguiente, Pedrerol se disculpó públicamente, algo que reivindicó en su charla con Ibai: “Con la polémica de los becarios pensé que era mi final y que no podía seguir en esta profesión. Me di cuenta de que lo que había provocado era que los estudiantes de periodismo pensaran que era un mal tipo. El día después iba en el AVE y durante tres horas leí todo lo que se decía de mí: fue muy salvaje y los demás compañeros fueron a por mí. Al final pedí perdón en el siguiente programa y creo que la gente lo entendió”, reflexionó.