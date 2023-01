Insólito en Telecinco: 'Socialité' revienta 'La isla de las tentaciones 6' al destripar todas las infidelidades antes del estreno

Inaudito en Telecinco. A apenas unas horas del estreno de La isla de las tentaciones 6, que llega este mismo lunes 23 al prime time, los espectadores ya han podido conocer qué ocurre con todas las parejas del reality. Y no precisamente por filtraciones ajenas, sino porque lo ha destripado un programa de la misma cadena: Socialité.

Así vuelve 'La isla de las tentaciones, con "un arranque nunca visto" en su historia en Telecinco

El formato de corazón dedicó parte de su emisión de este domingo 22 a hablar del estreno del reality que conduce Sandra Barneda, el clavo ardiendo al que se agarra Mediaset para remontar el vuelo en audiencias en un arranque de 2023 que está siendo especialmente complicado. Todo normal, hasta que al programa de La Fábrica de la Tele le dio por desgranar qué participantes van a ser infieles a sus parejas, 'reventando' así la nueva edición del de Cuarzo Producciones.

En una pieza de poco más de cuatro minutos, que Telecinco no ha publicado de manera independiente en su web oficial, Socialité se dedicó a analizar al detalle todos los avances que han podido verse hasta el momento de La isla de las tentaciones 6, identificando a los infieles en los planos en los que a simple vista no se les reconoce, y construyendo las narrativas de las que con total seguridad van a ser las tramas estrella de esta sexta temporada.

Cabe señalar que este tipo de 'investigaciones' son habituales entre los usuarios de las redes sociales, que juegan a encontrar pistas en los adelantos. Sin embargo, es la primera vez que un programa de Telecinco destripa lo que va a ocurrir en otro de la misma cadena justo antes de empezar sus emisiones, pues pone fin a cualquier misterio e incluso torpedea toda estrategia planeada por un reality que gira en todo momento alrededor de los cebos tanto en las entregas principales, como en los Debates.

“Tenemos imágenes en exclusiva de la edición más fuerte hasta el momento”, dijeron en el Socialité dominical, que este 22 de enero estuvo conducido por Nuria Marín. Una afirmación que aunque no es del todo cierta, pues las imágenes ya habían sido mostradas por Telecinco en distintas promos y avances, sí han sido los únicos en analizar al detalle cada plano para revelar qué ocurre en cada relación.

Desde Mediaset aseguran a verTele que el material emitido fue puesto a disposición de todos programas por parte del equipo de contenidos para la promoción del reality.

Aviso SPOILERS: Todo lo que ha revelado 'Socialité'

· David y Elena

La primera pareja 'destripada' fue la compuesta por David y Elena, de la que ya sabíamos -porque lo había mostrado la cadena como cebo- que se desmaya en una de las hogueras. El motivo, según Socialité, es la infidelidad de su novio, al que identificaron en imágenes en las que aparecía de refilón o tapado por una soltera e incluso por una manta.

“Elena se espera lo peor, y no es para menos. Su novio a lo marinerito perrea con esta marinera, y también hace cositas en la piscina. El pelo rubio no deja lugar a dudas. Quizás David también es el protagonista de este edredoning, porque la habitación es de la casa de los chicos y en la mesita hay un collar de perlas que es el de su vídeo de presentación”, contó la voz en off, revelando no solo que David se besa con una 'tentadora' en la piscina, sino también que llega a intimar con ella en la cama.

La cosa no quedó ahí, ya que también quedó revelado el gran giro de esta pareja: la visita de la madre de Elena a República Dominicana para cantarle las 'cuarenta' a su yerno en una hoguera. Y además, el uso de un dron para hacerle llegar un objeto personal de su chica.

· Adrián y Naomi

De Adrián y Naomi, Socialité desveló que él va a ser el protagonista de una de las huidas de esta edición, y en su caso acabará metido dentro del mar. “Naomi y él empiezan mal desde el principio. Y por supuesto terminan peor en la hoguera final”, contó el programa, mostrando imágenes de ambos discutiendo en esa última hoguera cara a cara.

“Durante el concurso la lían los dos: Adrián besa a esta tentadora que pone cara de intensa, y parece que también es el individuo que tiene encima a esta moza en estas imágenes”, reveló el programa de corazón, identificando al participante en otra imagen en la que a simple vista, tampoco se le podía reconocer.

· Alejandro y Laura

Respecto a Alejandro y Laura, el formato de La Fábrica de la Tele pudo anticipar que también van a caer en la tentación los dos: él besando a una soltera y ella intimando en un juego con uno de los 'tentadores', al que identificaron por una cadena que lleva colgada en el cuello.

· Manuel y Lydia

Manuel, pareja de Lydia, va a serle infiel, según Socialité: “Le vemos con las manos en la cabeza disfrutando de lo que hace esta muchacha. Su pelo es inconfundible, y sus zapatos también”, desveló el programa, de nuevo identificando a un participante en un frame en el que de primeras, y sin conocer todavía a los protagonistas, era difícil reconocerle.

· Álex y Marina

Por último, Álex y Marina también se dejarán llevar con sus 'tentadores', con los que incluso habrá un giro inesperado... que también ha sido desvelado. “Ella y sus inconfundibles garras rojas caen en la tentación con este tentador que a la vez es su paño de lágrimas y también su compañero de edredoning. Pero algo se tuerce: el tentador se enfada y se va del concurso”, destapó el programa de Telecinco, con imágenes del abandono del soltero.

“En la otra villa su novio Álex también cae en la tentación con esta morena que tiene un tatuaje en el 'pompis'”, contó también Socialité, afirmando que “va a ser la edición más fuerte de la historia”, pero dejando poco margen para las sorpresas.