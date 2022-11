Intercambio de 'golpes' de Alexia Rivas y Marta Riesco, con William Levy como excusa: “Me tienes mucha envidia”

Aunque Café con aroma de mujer ha acabado pasando de Telecinco a Divinity por sus bajas audiencias en la tarde, la emisión en España del serial de William Levy está generando contenido más allá de las tramas de ficción. Especialmente en Fiesta, donde este fin de semana se ha vivido un intercambio de 'golpes' entre Alexia Rivas y Marta Riesco con el actor cubano en medio de todo.

El magacín de Telecinco mostró en su emisión del sábado el encuentro de la reportera con el intérprete en una alfombra roja. Un contenido que ya desde los 'cebos' parecía dedicado directamente a Alexia, pues hace unas semanas la colaboradora reveló que se intercambiaba mensajes con Levy por las redes sociales.

“¿Esos ojos abiertos iban para ti?”, preguntó Emma García a la tertuliana presente en plató, que ya intuía haber sido objeto de las bromas de Riesco en el reportaje y no se lo tomó demasiado bien. “Si me van a dar clases para acabar con una persona como Antonio David, prefiero que no me digan nada”, comentó Alexia tras ver el avance, con indirecta a su compañera Marta Riesco. “Esto se nos ha ido por otro lado. Le ha dado calabazas Levy, y está ella tocada”, aportó la presentadora.

Minutos después, y para presentar la emisión del reportaje, Fiesta conectó en directo con la reportera, que le devolvió el 'golpe': “Muy buenas tardes especialmente a ti, Alexia Rivas, que sé que me tienes mucha envidia porque llevo toda la semana rodeada de belleza. Estoy aquí con los caballos más hermosos del mundo, he estado con William Levy y tengo en mi casa el que para mí es el hombre más sexy del mundo, que es mi novio”, dijo Riesco.

Las 'pullas' de Marta a Alexia con William Levy

En la pieza, las referencias a la ex de Socialité fueron varias, especialmente después de que la reportera sacase una carcajada a Levy con el truco para ligar de Samantha Hudson. “La que le ha hecho reír soy yo. Parece que con William funciona más hacer la vaca, que avasallarle a mensajes de Instagram”, dijo mirando a cámara.

El vídeo siguió con un nuevo encuentro de Riesco con el actor, ya fuera del photocall. “Me encantó la vaquita”, le dijo el cubano. “¿A que sí? Mucho mejor que lo que te hizo la otra de decir que te ha escrito”, replicó la periodista, sacándole un tema del que él parecía bastante enterado.

“Yo le contesto a todo el mundo. Que le haya respondido a ella no quiere decir que sea especial, para mí todo el mundo es especial”, se explicó él, y Marta Riesco profundizó aún más en el asunto, informando a William Levy de que Alexia “lo contó en un plató y todo”.

El revés de Alexia a Marta, con advertencia de Emma García

Una vez emitido el reportaje completo, Emma felicitó a la reportera: “Marta, has ganado por goleada con William Levy”. Momento que Rivas aprovechó para continuar con ese intercambio de pullas. “No tengo ninguna envidia de tener en casa a una persona que lleva veinte años viviendo de destrozar a la madre de sus hijos en televisión”, replicó, recibiendo la advertencia de la presentadora: “Eh, eh eh. Alexia”, dijo García, interrumpiendo.

En esas, la colaboradora del plató explicó que “yo conté en plató lo de William Levy como broma y chascarrillo, como algo divertido. Evidentemente es una broma para divertirnos todos. Yo en mi vida privada tengo otras cosas y no las cuento en un plató, no como ella que contó que había dejado a su pareja en un plató. Dice que no es personaje, pero cuenta que se va a casar y sigue contando su vida”.

“Alexia, lo tienes bastante difícil para que te quieran con comportamientos como los que tienes últimamente con una compañera como soy yo. Te deseo la misma felicidad que tengo yo, que encuentres al hombre que te quiera como me quieren a mí, y un trabajo en el que estés tan contenta como estoy yo con el mío, trabajando de lo que siempre he querido”, replicó Riesco.

Ya para finalizar, Alexia Rivas afirmó que “no tengo que ir pregonando lo buena compañera que soy, e intentó firmar la paz: ”Trabajamos en el mismo programa. Creo que ella es una gran trabajadora de reportera y yo en plato, las dos a nuestra manera“.