Ion Aramendi opina del abandono de Patricia Donoso y defiende a 'Supervivientes' de las críticas

Supervivientes 2023 emite este jueves su tercera gala principal en Telecinco, en la que podrá verse la segunda expulsión de la edición, la redistribución de los concursantes en dos grupos, y dos nuevos juegos, uno de localización y otro de liderazgo. La gala, conducida como siempre por Jorge Javier Vázquez, cederá el testigo a la nueva entrega de Supervivientes: Conexión Honduras del domingo, que conducirá Ion Aramendi.

Precisamente el presentador vasco ha concedido una entrevista a El Confi TV en la que sale al paso de las críticas al reality por no presentar las anunciadas novedades, valora que los robinsones hayan reconocido que no tienen hambre, y opina sobre el abandono prematuro de Patricia Donoso.

Aramendi celebra que “la edición ha empezado de cine”, y valora que están liderando con todas las galas y además perciben “una progresión”. Y cuestionado sobre las críticas por la ausencia de las anunciadas novedades, defiende que hay cosas que se hacen muy bien cada año, y ejemplifica con su propia familia: “Como dice mi padre, 'tocar es joder', entonces hay cosas que es mejor ni tocarlas”. El presentador añade que a él ya le parece “suficientemente increíble este reality sin grandes novedades”, y reconoce estar “encantado” con lo que tienen.

Cuestionado por la sorprendente respuesta de los robinsones, que dijeron que no tenían hambre cuando el programa les ofreció una recompensa de comida, Aramendi bromea: “¡Ya la tendrán, ya!” y explica: “Todavía tienen muchas reservas energéticas de grasa todos ellos, pero dentro de dos semanas estarán chupando hasta el plato. Es cuestión de que llevan poco tiempo.

Sobre Patricia Donoso, el presentador no se muerde la lengua al reconocer que su caso “ha sido un poco sorprendente y decepcionante”, explicando que realmente apostaban por ella pero no ha respondido: “Con tan poco tiempo de programa, nos deja un poco fríos, pero no sabemos lo que pasará por su cabeza y, por tanto, no tengo por qué entenderla. Ella sabrá por qué lo ha hecho”. Es más, reconoce que él apostaba por Jaime Nava, que ha sido el primer expulsado: “No atino nada. La primera en la frente”, bromea.