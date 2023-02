Isa Pantoja se hizo un test de inteligencia en el 'Deluxe' que no le entusiasmó demasiado

Isa Pantoja aceptó realizarse un test de inteligencia en Viernes Deluxe, programa al que acudió para actualizar en qué punto se encuentra la relación que tiene con su madre y su hermano. La cantante llevó a cabo el test de la psicóloga Ana Isabel Gutiérrez y recibió sin demasiado entusiasmo el resultado de la prueba.

Isa Pantoja tiene un coeficiente intelectual de 100 puntos, por debajo del que tienen la mayoría de los tertulianos de Sálvame y coincidiendo con la media nacional (100).

Sin embargo, la especialista quiso matizar que el resultado se había visto perjudicado “por la parte de inteligencia verbal, esa parte de trabajo, estudio y adquisición de conocimientos”.

“Tiene mucho más potencial en inteligencia no verbal (105 puntos), que es la capacidad de resolver problemas. Y tiene una excepcional memoria visual”, señaló la psicóloga del programa.

La invitada no se mostró muy entusiasmada. “Todo el mundo me dice que soy muy inteligente... y yo digo que no es para tanto”, comentó entre risas.

El dato le sitúa a la cola de un ranking que encabezan Kiko Hernández (133 puntos), Alonso Caparrós (131), Kiko Matamoros (130), José Antonio Avilés (128), Laura Fa (127), Chelo García Cortés (126), Antonio Montero (121), Terelu Campos (119), Lydia Lozano (118), Rafa Mora (115), Víctor Sandoval (113), Ana Luque (112), Miguel Frigenti (111), Carmen Borrego (111), Pipi Estrada (110) y Gema López (110).

Por debajo de estas cifras se encuentran Belén Esteban (109), Rosa Benito (108), Kiko Jiménez (104), María Patiño (101), Cristina Porta (100) y Anabel Pantoja (92).