Isabel Gemio reapareció en TV para hablar de su “dolorosa” marcha de 'Sorpresa, Sorpresa' y del “bulo” de Ricky Martin

La nueva entrega de Anatomía de... en laSexta estuvo dedicada a la historia del primer gran bulo que se extendió en horas en la España aún analógica de 1999: la de Ricky Martin, el perro y la mermelada en Sopresa, sorpresa.

El bulo de Ricky Martin en 'Sorpresa, sorpresa' fue "una estrategia comercial", según una integrante del programa

Mamen Mendizábal reconstruyó todo lo que ocurrió para demostrar lo que nunca ocurrió y todos creyeron ver, en el programa que por entonces presentaba Concha Velasco. Desde los cientos de llamadas que empezó a recibir la cadena, a las imágenes que nunca existieron de la niña, un perro, un bote de mermelada y el cantante.

Para hablar de la crisis que sufrió la cadena, el programa de laSexta entrevistó a Giorgio Aresu, director del programa de 1996 a 1999, y con la subdirectora. Ambos afirmaron ver el programa de aquella noche “minuto a minuto” y que no hubiera “absolutamente nada”. Un rumor que se extendió hasta el punto de que una asociación de defensa de los niños (Pronedi) interpuso una denuncia, el Defensor del Menor abrió un informe de oficio y la Fiscalía abrió una investigación.

Un desenlace asombroso para un hecho que nunca llegó a producirse. Así lo dijo claramente Velasco al arrancar el siguiente programa tras aquel bulo, con unas palabras contundentes a cámara. Pero hubo otra protagonista en la sombra que no había hablado hasta esta noche: Isabel Gemio.

La presentadora había conducido el formato desde 1996 y hasta 1998, un año antes del bulo. Había sido el rostro más exitoso de la televisión durante aquellos años, hasta que se marchó: “Tenía mucho dolor por no haber continuado con Sorpresa, Sopresa, no era capaz de verlo porque me hacía daño. No soy masoquista”, confesaba.

Preguntada por cómo le llegó aquel rumor: “No recuerdo como me llegó la noticia, supongo que por compañeros”, aseguró. Y recalcó algo: “Ricky Martin estuvo pero 3 años antes en el programa. Era lo más tenerle en esos momentos. Fue un programa grandioso”, recordó pero lo hizo en plató.

Así, Mendizábal repasó otras cámaras ocultas en casa de gente anónima que sí protagonizaron artistas como los Backstreet Boys o Fernando Redondo.

Pero tuvieron que esperar hasta 2006, cuando Ricky Martin visitó el programa de Andreu Buenafuente, para escuchar de su boca que eso jamás ocurrió: “¿Qué pasó con la mermelada? ¡Quiero conocer al perro! No es verdad nada de eso”, zanjó entre risas.