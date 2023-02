Isabel Preysler rechazó en directo la propuesta del 'Deluxe': “¡No, me muero!”

Con motivo de su 72 cumpleaños, Isabel Preysler acudió este viernes 17 de febrero al Teatro Real de Madrid, donde le esperaba el habitual séquito de periodistas que le sigue a todas partes.

El reportero Antonio Lleida, enviado por el Deluxe a las puertas del monumental edificio, tuvo ocasión de hablar con la celebrity cuando acabó la función. En cuanto la Preysler salió por la puerta, el programa que presenta Jorge Javier Vázquez pinchó la imagen que le llegaba en directo desde el centro de la capital.

Aunque el enjambre de cámaras dificultaba su trabajo, el periodista de Telecinco pudo entregarle una caja de bombones y un ramo de flores. Y una vez que había captado su atención, le hizo la pregunta que le pedían desde plató: “¿Irías a Supervivientes?”.

La socialité le miró con cara de sorpresa y no tardó más de un segundo en rechazar la propuesta: “¡No, me muero!”, exclamó mientras sorteaba las cámaras y micrófonos que le impedían acceder al coche que le esperaba a la salida del teatro. “Seguro que no aguanto”, añadió después de agradecer los regalos que se le habían entregado.