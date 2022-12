'La isla de las tentaciones 5' asombró con la decisión final de Samu y el “arroz con pollo” de un soltero

La entrega 13 de La isla de las tentaciones 5 mostró las hogueras de solteros protagonizadas por Álvaro contra un Javi crecido, Mario contra un Adrián respondón, Cristian contra Vladi, Hugo contra un Samu silencioso y un sorprendente Aitor contra un Andreu ocurrente.

Sandra Barneda desvela las "quinielas" que hacen en 'La isla de las tentaciones', y su difícil pronóstico en esta edición

Además, todos escogieron si querían o no disfrutar sus citas finales con alguien o centrarse en ellos mismos. Por lo que solo cinco de ellos aceptaron compartir sus últimas 24 horas.

Finalmente, el programa mostró la hoguera entre Samuel y Tania que sorprendió por el grado de belicosidad entre ambos y la última decisión del canario.

Contra todo pronóstico: Javi se comió a Álvaro

La entrega anterior acabó con las hogueras de los solteros y la primera que quedó en el aire fue la de Álvaro y Javi. El tentador llegaba totalmente altivo, se posicionaba ante todos ellos y se dirigía al novio: “Tardas 5 minutos y me pillas dándole un beso. Eres un niño de papá, un llorón”, aseguró.

Algo que, lejos de enfurecer a Javi, le hizo ganarle en su terreno de la dialéctica: “Me sorprende que mi novia bese a un chico como tú. ¿Tú no estabas mal cuando veías a tu novia on otro?, ¿eres psicólogo para darme consejos? No voy a dejar que un chico de esta clase mencione a mi padre. No me llames niño de papá porque yo no te he descalificado”, zanjó.

Y fue directo a las preguntas: “¿Crees que Claudia me sigue queriendo?”, “¿crees que Claudia está arrepentida de hacerme daño?” y “¿crees que vas a salir de aquí con Claudia?” fueron las que escogió. Álvaro respondió de forma negativa a las dos primeras y afirmativamente a la última. Respuestas que Javi no se creyó: “Muy sincero no es, contigo quiero hablar lo justo porque no eres nadie. No me voy a creer nada hasta que hable con ella”.

La pregunta más inesperada de Andreu al tentador de Paola

Aitor sorprendió como el soltero escogido por Paola para acudir a la hoguera. Llegó con toda una performance ensayada, en la que bailaba y cantaba la canción de Andreu, algo que gustó al novio.

“¿Has sido un apoyo para Paola en sus momentos de bajón?”, sí contestaba el tentador. “¿Paola se ha sentido atraída por ti?” y cuando respondió de forma afirmativa, Andreu dejó de creérselo y le lanzó la pregunta más surrealista de la historia: “¿Te gusta el arroz con pollo?”. Al escucharla todos se quedaron boquiabiertos, pero Andreu se explicó: “Si me va a decir mentiras el resto de lo que diga me da igual”, aseguró.

Mario defendió a Laura frente a Adrián

Solo llegar a la hoguera, Adrián soltó lo siguiente: “Unos 5 dias tardé en darme cuenta que Laura tenía novio”. Con esa frase, lejos de criticar la actitud de Mario, lo que hizo fue dejar mal a la joven y el novio la defendió: “Obviamente a este chico no le importa Laura con lo que acaba de decir”.

Tras el shock inicial, Mario hizo las tres preguntas: “¿Crees que Laura entró queriéndome a la isla?”, a lo que el soltero respondió que “no”. Mario se dio cuenta que no era sincero :“Su opinión me la suda”, pero continuó preguntando: “¿Laura te ha hablado bien de mí en algún momento?” No; “¿Crees que vas a sailr de aquí con Laura?” y el tentador dijo: “A lo mejor conmigo no, pero tengo clarísimo que contigo menos todavía”.

Finalmente se marchó con las palabras de Mario defendiendo a Laura: “El único que no la está respetando eres tú. Tienes muy poca clase hablando así de mi novia, porque aún lo es”.

Vladi tuvo respuestas decepcionantes para Cristian y para Andreu

Vladi entregó a Cristian uno de los bocadillos que Ana había explicado que le hacía para desayunar, pero este no lo aceptó. Se limitó a preguntarle :“¿Ana está enamorada de mí?”, pero el joven dijo que no.

“¿Crees que de aquí salen con ella?”, en esta ocasión dijo que sí y todos se rieron. Y para acabar: “¿Crees que tienes los valores que yo tengo?” y el soltero lo tuvo claro, “los que tú tienes no, los que quiere Ana sí”.

Y Andreu aprovechó para lanzarle una pregunta sobre Paola, ya que él había sido su soltero favorito también: “¿Paola se ha olvidado de mí en algún momento y ha querido tener algo con alguno?”, a lo que el soltero respondió de forma afirmativa.

Hugo quemó el anillo de Tania frente a Samu

Hugo llegó a la hoguera definiéndola como “velatorio” y le entregó el anillo de Tania a Samuel. Como este no lo quiso, el soltero lo lanzó a la hoguera.

Cuando Hugo se quejó de que Samu estaba muy callado, él sí habló :“Tú vienes a responder lo que yo te diga, no tengo que hablar contigo de nada” y prosiguió con las preguntas. “¿En algún momento Tania me ha echado de menos?”, “¿crees que Tania sigue queriéndome?” y las dos preguntas las respondió con un “no”.

La única que afirmó fue cuando la cuestión era: “¿Fuera seguirás con ella?” y Hugo dijo que “por supuesto que sí. No os podéis imaginar las ganas que tengo de conocerla fuera”.

Solo cinco escogieron una cita 24 horas con su tentación

Llegado el momento de escoger a alguien para tener una cita 24 horas, la situación fue la siguiente: Claudia escogió tenerla con Álvaro para aclarar “si sentía una conexión especial” o no. Mientras que Javi declinó la oportunidad porque “seguía enamorado de su novia y quería respetarla hasta el final”.

Paola confesó haber tenido alguna “atracción física” por algún tentador pero prefirió tener una cita con ella misma y reflexionar. Lo mismo que decidió Andreu.

Ana siguió la estela de su compañera y prefirió pasar a solas sus 24 horas. Pero Cristian no vio lógico “alejarse de su tentación” por lo que quiso tenerla con María de los Ángeles.

Laura también pensó que “no necesitaba” ninguna cita para aclarar sus ideas porque “quería curarse antes de empezar algo nuevo”. Lo contrario que Mario que sí que quiso una con la “chica con la que mejor estuvo”: Valeria.

Mientras que Tania, como era de esperar, sí que quiso compartir su último día con Hugo “para desconectar”. Y Samu optó por Elena para hacer lo propio.

Tania y Hugo se besaron en la playa, lo mismo que Samu y Elena durante el día. Cristian y María de los Ángeles tuvieron una conversación en una hamaca, lo mismo que Claudia y Álvaro pero en el jacuzzi. Como Mario y Valeria que hablaron de la atracción que tenían.

Al llegar la noche, los que decidieron dormir juntos fueron Hugo y Tania, así como Mario y Valeria. Claudia también dejó que Álvaro durmiera con ella pero “cada uno en una esquina”. Mientras que Samu y Elena se acostaron y tuvieron relaciones. El único que no se dejó llevar por la tentación fue Cristian que durmió solo.

La hoguera final de Samu y Tania con mucho orgullo y poca autocrítica

La primera de las hogueras finales que emitió el programa fue una de las más esperadas: la de Samu y Tania. Él era el primero en sentarse frente Barneda: “Tengo ganas de resolverlo todo, de verla y ver cómo está. Sé que va a venir de orgullosa e intentará darle la vuelta a las cosas”, imaginaba él.

Ella llegaba y sin saludarle: “Estarás relajado del polvito que echaste”, dijo y empezaron una discusión en la que no se escucharon en ningún momento. Ella le echaba en cara que lo suyo fuera “puro calentón” y él que sintiera por otro sin pensar en él ni un segundo.

Barneda les pidió que hablaran de uno a uno y puso las imágenes de la relación de Tania con Hugo: “No hice nada por respeto a ti, sin vergüenza. No he hecho ni la mitad de lo que tú has hecho. Él se puede sentir dolido pero yo asco y decepción”, lamentó la canaria. Mientras Samu se derrumbaba: “Me duele que esté así con un chico, me parta el alma”.

En ese instante se miraban, se cogían la mano y lloraban. “Todas las hogueras llorando por ti. No sabes lo que duele que la persona que más quieres te demuestre que no está enamorada de ti”, pero lejos de escucharle, Tania volvía a la carga: “Las imágenes que vi con Elena me hicieron quitarme el anillo. No es capaz de reconocer nada. Puedes ponerte a prueba pero respetando”.

Finalmente ambos se echaban a llorar: “Lo he pasado super mal fuera” decía ella “lo nuestro es imposible, no puedo más, llevo toda la relación luchando pero nos queremos mal”. Y él le respondía: “Ni soy tu debilidad, ni nada y encima tienes la cara de decir que no estoy enamorado, ¿sabes cómo duele?”.

Barneda zanjó la hoguera y les hizo la gran pregunta: “Samu, ¿cómo quieres abandonar la isla?”, a lo que él respondió que aunque le doliera y sea una de las personas “más importantes y la ame con locura, tengo que pensar en mí... siento que quiero irme con ella”. Por lo que la pelota estuvo en el tejado de Tania y el programa dejó en el aire su decisión.