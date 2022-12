'La isla de las Tentaciones 5' rompió corazones con la infidelidad de Claudia y una huida inesperada

La nueva entrega de La isla de las tentaciones 5 rompió el corazón de media España al ver cómo Claudia se besaba con Álvaro, lo que es el preludio del drama de Javi que lleva toda la edición temiendo este momento.

El comentario de Samuel que parece desvelar su desenlace con Tania en 'La isla de las tentaciones 5'

Pero no fue la única infidelidad nueva, también Samu se dejó llevar por los encantos de Elena y hasta se acostó con ella. Cuando Tania vio las imágenes, se levantó y huyó de la hoguera. Algo que pocos esperaban ya que hacía tiempo que parecía que ella había olvidado al canario para apostar por Hugo.

Todo ello durante varias noches de locura en las que Mario continuó con su calentón, Laura lo mismo, Cristian se “frenaba” su manera y hasta Andreu tuvo un rifirrafe con sus compañeros.

La crucial decisión de Ana

La entrega anterior acabó con la decisión de Ana en el aire. Y así arrancó: “Después de todo lo que he visto estoy muy decepcionada. Va a ser muy difícil olvidar lo que he visto pero quiero ver hasta dónde puede llegar y si realmente siente lo que está diciendo. Así que volveré a la villa”.

Al escucharla, Cristian le dio la mano y ella le subrayó: “Ya puedes cortar el rollo”. Y se dirigió a Barneda: “Aquí estoy descubriendo a una Ana mucho menos dependiente de la que me imaginaba, sé mis límites, lo que tengo en casa y no lo quiero perder”, aseguró.

Bronca entre los chicos y el punto de inflexión para Javi con Claudia

Andreu llevaba días lamentando que Mario, Javi y Samu habían hecho un “grupito” en el que él no entraba. Hasta que una noche notó que se reían de él por cómo bailaba y estalló:

“¿Te vas a reír más de mí? Desde un principio han hecho grupito de tres y con los secretitos, las risas...”, decía a Mario y este le contestaba: “Espabila y ríete un poquito de ti”, dijo el compañero.

Algo que no duró mucho, porque al llegar Barneda a la villa y preguntar por lo ocurrido, Mario expresaba que entendía que no estaba en un buen momento Andreu y por ello saltó de esa manera.

Al día siguiente, Barneda apareció en la villa de los chicos para darles la oportunidad de que uno de ellos viera durante 10 minutos lo que ocurría en la otra casa. Todos acordaron que fuera Javi y se marchó con la presentadora para enfrentarse a la pantalla. A solas y antes de ver las imágenes se derrumbó: “Llevo un año y medio siendo el más feliz del mundo. No puedo decir nada malo de ella. Nunca he querido a nadie como a ella y si la pierdo se me va una parte de mí con ella”.

La presentadora no pudo reprimir las lágrimas pero aún así continuó con el objetivo de la situación. Prepárate Javi y aprovecha este privilegio“. Y él empezó a ver a Claudia en la cama, con Álvaro: ”Cada vez estoy más decepcionada con mi relación y nunca me había fijado en nadie teniendo novio. Me gustas un poco...“

Javi se sintió derrotado: “Sandra quiero verla, esto es peor que la hoguera. Duele mucho más que un beso. No puedo aguantar a ese tío que le puso los cuernos a su novia. Le mete cosas en la cabeza. Sé que no le gusta... De verdad, Sandra que me voy de aquí, veo que pierdo a mi novia... me mata esto, me quiero ir”.

La presentadora le abrazó y le pidió que hiciera caso a toda la información que le había dado Claudia en 10 minutos: “Ha dicho que quiere espacio, si la ves no se lo vas a dar. Si es un amor tan bonito como dices, no se va a evaporar”.

Primer edredoning y dos nuevas infidelidades

Samuel y Elena se besaron durante el baile nocturno, por primera vez y continuaron haciéndolo delante de todos los compañeros. Un calentón que se contagió en Mario que también volvió a besar a Valeria.

Pero no quedó ahí la cosa, los cuatro se tiraron a la piscina para continuar con los besos, roces y demás. Hasta que Samu y Elena decidieron subir a la habitación y protagonizar el primer edredoning de la edición:

Pero si en la villa de los chicos hubo una nueva infidelidad, en la de las chicas también y la más temida para Javi: Claudia y Álvaro se besaron. Tras estar acercándose y acariciándose cada vez más en la fiesta, se apartaron de todos, se fueron a una cama balinesa y allí se besaron varias veces: “Me he dejado llevar y he pesando en mí”, reflexionaba ella.

En ese instante sonó la alarma y Javi lo supo: “Es la mía, ya se han besado”, lamentaba mientras el resto de la casa le animaba e intentaba convencerlo de que no era ella.

La hoguera de las chicas con la huida de Tania

Claudia, Paola, Laura, Tania y Ana volvieron a sentarse frente a Sandra Barneda, a la espera de ver imágenes de sus chicos. Allí, Claudia confesó sentirse “fatal” por “haber fallado a Javi, haber cruzado líneas que ella no perdonaría, y porque no son las formas”. Por lo que tenía más miedo de lo que podía ver él de ella, que viceversa.

A la pregunta de Barneda sobre lo que le diría a Javi antes de ver sus imágenes con Álvaro: “La he cagado, lo siento con todo mi corazón porque no se lo merece, pero necesito escuchar respuestas dentro de mí”. Seguidamente, le vio llorando por ella, diciendo cosas bonitas y se sintió “una mierda”.

Laura también vio a Mario besar a Valeria en el baile, en la piscina y en todos los rincones: “Me imaginaba verlo así, sigo pensando que no tienen conexión, no entiendo que me cambie por algo tan vanal porque su actitud no demuestra que me quiera”. Y aunque le vio durmiendo con la tentadora, explicó que su única “esperanza es que no se acuesten”.

La siguiente fue Paola en ver a Andreu charlando con su tentadora favorita, algo que le irritó profundamente porque no le había hecho caso tras el veto: “Que todo el rato esté pendiente de ella, buscándola... quiero que me diga a la cara que le gusta porque sino no entiendo nada”.

Turno de Ana que quería ver si la hoguera de emergencia había servido de algo. Pero vio a Cristian diciendo a la tentadora que le echaría de menos, que le tiene miedo, que es un demonio y finalmente se acariciaron y besaron en la cara... “Me parece un cachondeo por su parte, que yo esté insegura de la relación y vuelva a liarse con ella. Pero necesito ver esto para saber que no merece la pena seguir”.

Por último, Tania pudo ver a Samu besarse por primera vez con Elena: “Ve que siento algo por otra persona y está jodido. Y cuando está mal lo demuestra así. Pero cada vez me siento más fuerte porque veo que no es lo que quiero en mi vida”. Sin embargo, cuando le pusieron las imágenes de él teniendo sexo con Elena se levantó y se fue despavorida de la hoguera.