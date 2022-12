Samuel desvela el motivo de su 'edredoning' fallido con la soltera en 'La isla de las tentaciones 5'

Si ha habido un momento que se ha hecho esperar en esta quinta edición de La isla de las tentaciones ha sido el del primer 'edredoning', que a diferencia de otras temporadas ha llegado en los últimos días de la aventura de parejas y solteros en el reality. Fue en la gala del pasado jueves cuando Samuel dio el paso definitivo con la 'tentadora' Elena y se entregó a una noche de pasión que, sin embargo, no terminó como ambos esperaban.

Como presenciaron los espectadores de Telecinco, el novio de Tania se fue a la cama con la compañera que más le atraía tras ver a su pareja declararse soltera y dar pasos con Hugo Paz en la otra villa. Pero a pesar de que todo fluía bien entre ambos, el canario terminaba interrumpiendo el acto sexual.

Sobre este momento se pronunció Samuel este lunes en El debate de las tentaciones, donde acudió junto a Claudia para dar detalles desconocidos de su paso por el reality. Y mientras su compañera asombró al hablar sobre su verdadera relación con Javi, 'Samu' quiso contar a Sandra Barneda lo que pasó esa noche con Elena.

“Estaba súper a gusto con Elena y me apeteció irme a dormir con ella. Es verdad que lo intentamos, pero no funcionó. Tuve un gatillazo”, admitió el participante canario. “¿No se te levantó en ningún momento?”, le preguntaron los colaboradores sin paños calientes, mientras él negaba con la cabeza. “Fue porque estaba todo el rato pensando en Tania”, aclaró.

Su relación con Tania antes de 'La isla de las tentaciones 5'

Sobre su relación con Tania antes de La isla de las tentaciones también habló el participante, que negó haberle sido infiel en el pasado como ella sostenía. “Si tú me lo perdonas, me lo perdonas. Si estás conmigo y lo perdonas no me lo saques todo en rato en cara. Nunca he sido infiel. Yo le he sido infiel a otras parejas y ella desde el primer momento me marcó”, se defendió.

Por otra parte, Samuel se sinceró sobre el peor momento vivido en el reality, que no fue otro que la hoguera en la que se derrumbó pensando en su madre. “Había peleado mucho con mi madre por Tania. La puse por encima de ella y mi madre al final lo sufría. No me veía feliz con Tania, y veía que yo dejaba de hacer cosas por ella”, explicó.