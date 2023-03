'La isla de las tentaciones 6' asombra con la reacción de David al desmayo de Elena y la decisión final de los dos

La novena entrega de La isla de las tentaciones 6 tuvo la hoguera de confrontación más esperada: la de Elena y David. Se reencontraron, se pidieron explicaciones, vieron las imágenes (y hasta la del desmayo) y tomaron sus decisiones finales. Dejando helados, sobre todo, con lo que concluyó él.

Cuatro desvela el flojo casting de 'En busca del Nirvana', su nuevo reality con famosos que presentará Raúl Gómez

Más

En las villas los acercamientos son cada vez más incuestionables. Y como novedad, Laura ya se dio el ansiado beso con Saúl. Aunque solo fue un “piquito”, mientras que Alejandro empezó a actuar de una forma poco habitual en él.

Además, Naomi y Napoli están totalmente desatados, Yaiza y Álex continúan en su línea, Marina parece que tiene a Miguel de Hoyos en su radar de nuevo interés y Lydia y Manuel continúan en la cuerda floja.

El final de la hoguera de los chicos

Si la entrega anterior acabó con Adrián huyendo de la hoguera hasta la playa, esta noche continuó con la hoguera pero sin él presente. Por lo que fueron los compañeros los que vieron más imágenes de Naomi besándose y en la cama con Napoli. Algo que les produjo “asco” a todos y que después le relataron.

David se desmoronó al ver a su compañero tan derrumbado, ya que Elena “habría visto cosas peores” que él sobre Naomi. Confesó sentirse mal y tener sentimientos de culpa, además de no entender la razón de lo que ha hecho si siente que la quiere. Al verla bailando en las fiestas se relajó: “Me gusta verla así y no en la cama llorando”, aseguró.

Turno de Alejandro que volvió a escuchar a Laura quejándose de su relación, menospreciándola y asegurando que no quiere seguir con él: “Estoy flipando, me está vendiendo como alguien que no soy. Me critica porque entreno, porque me corto el pelo... estoy muy dolido, me siento engañado. Yo también me estoy replanteando mi relación porque no quiero estar con alguien que me está quitando la ilusión de esta manera. Yo en ningún momento la he criticado a ella”, lamentó.

Naomi, desatada con Napoli mientras Adrián continúa desesperado

Adrián regresó llorando a la villa tras derrumbarse en la hoguera. Keyla le abrazó y le preguntó la razón de estar mojado: “Me he metido al agua”, respondía el joven. “Lo que he visto ya es suficiente”, aseguró sin querer saber más detalles de las imágenes de Naomi que habían visto sus compañeros.

Al recibir el videomensaje de Adrián, ella no pudo reprimir las lágrimas. “Me parece surrealista, ahora no me creo nada de lo que me dice. Para mí sí que era el amor de mi vida”, decía llorando. Mientras que él escuchó las palabras de Naomi con desesperación y totalmente arrepentido: “Estoy enamorado de ti, te echo de menos pero me cuesta mucho perdonar lo que me has hecho”, sollozaba.

En la fiesta, Naomi volvía a enfadarse con Napoli, no se sabe la razón. Pero otra vez seguían con la dinámica de ahora te quiero, ahora te odio. Hasta que subieron a la habitación y ya se entendieron mejor en la cama. E incluso en el baño, donde intimaron de todas las maneras.

Álex sigue con su idilio junto a Yaiza y Marina cambia de tentador

Álex confesó a Yaiza regresar “rayado” de la hoguera y “replanteándose” su relación con Marina. Palabras que enfadaron a la tentadora que le animó a regresar con su novia. Un rifirrafe que se les pasó rápidamente y acabó en beso.

Marina recibió el videomensaje con pena: “Este es el Álex del que estoy enamorada y no el que estoy viendo ahora. No entiendo qué nos ha pasado”, repetía. Mientras que el novio la escuchó con su rostro habitual: “Me da mucha pena ver esto y que luego se haya comportado de una manera totalmente distinta”.

Durante la fiesta nocturna, Marina empezó a mostrar más interés por Miguel de Hoyos. Algo que molestó a Manuel, una vez más.

Lydia y Manuel, viviendo al límite con sus tentadores

Lydia recibió el videomensaje de Manuel con un punto de incredulidad: “No me lo creo, sigo queriéndole pero me he dado cuenta que puedo vivir sin él”, explicó. A la vez que el novio volvía a escucharla con cara de póker: “No quiero pensar que nuestra vida haya cambiado tanto en tan poco tiempo. Nuestra vida es ideal, un cuento de hadas y quiero confiar en que va a seguir así”, deseó.

En una de las fiestas nocturnas, Manuel se marchó con Miriam a jugar a prenda y atrevimiento a solas, donde se acercaron más y contaron confidencias.

Laura da un “piquito” a Saúl y Alejandro empieza acercamiento

Laura se derrumbó al volver a ver a Alejandro por videomensaje. Resopló y se secó las lágrimas: “Me da pena porque veníamos súper concienciados y aquí me he dado cuenta de tantas cosas... me da mucha lástima porque sé que me quiere mucho. Pero no es el momento para estar juntos”, sentenció.

Por su lado, Alejandro la volvió a escuchar con el ceño fruncido: “Es la Laura que conozco, siempre quería planes conmigo pero no sé qué ha pasado ahí para que se dé cuenta de que no quiere. Yo siento amor puro y perderla supondría un mazazo”, reflexionó alicaído.

Poco después, Laura confesaba a Naomi que quería dar un paso más con Saúl y por la noche, en uno de los juegos, ella le dio un pico al tentador. En la otra villa, Alejandro también buscó a Irene más de lo habitual, para acabar tumbados juntos en la hamaca.

El vídeomensaje de Elena a David que le derrumbó

El vídeomensaje que recibió Elena de David empezaba diciendo que le echaba de menos y lo cortó de cuajo: “Todo mentiras, si quieres a una persona no haces lo que has hecho. Fuera”, dijo y dejó la tablet para siempre. Sin embargo, él sí que escuchaba el mensaje al completo de su novia, que le provocó un llanto desconsolado: “La veo guapísima. Le he fallado, no se lo merece, no se lo merece”, repetía desolado. Aunque segundos después volvía a estar en la cama con María.

Minutos después llegaba Barneda a la villa para transmitirle a David que Elena había pedido una hoguera de confrontación. “Tengo la cabeza hecha un lío pero sé que tengo que hablar con ella”, reflexionó él. Y al contárselo a María le explicó que no sabía lo que podía pasar: “Puede ser la última vez que nos veamos. Eres un 10 de chica”. A lo que ella respondió: “Yo sí quiero empezar algo contigo fuera. Así que voy a estar esperándote”.

La dura confrontación de David y Elena: “¿Me merecía esto?”

Elena fue la primera en llegar a la hoguera. Se sentó y expresó que se sentía fuerte para el reencuentro. Pero cuando creía que ya no aparecería, porque tardó demasiado, llegó. Intentó darle dos besos pero ella se apartó. “Mírame a la cara, ¿tú crees que me merecía todo lo que me has hecho?”, le preguntó Barbie y Ken respondió que no.

Pero una vez más, ella se lo llevó a la físico: “¿Y cambias a esto por eso?”, aunque él tampoco se quedó corto. “Lo primero que he sentido al verte es que te veo guapísima”. Y le explicó que aún sentía por ella pero que “es muy complicado esto. Me he dejado llevar. No me he enamorado pero es alguien que me gusta y he caído. Pensaba que no te iba a fallar”. A lo que Elena le corrigió que no la quería si le había hecho eso.

Barneda interrumpió para pedirles que vieran las imágenes juntos y las primeras que mostraron fueron las del desgarro de Elena al ver las primeras infidelidades de David. Algo que le hizo pasar del orgullo al llanto. Y cuando vio el desmayo de su novia se derrumbó. Casi sin poder hablar: “Te juro que no te lo quería hacer pasar así de mal, no quería verte sufrir, te lo juro porque me muera. Pienso que te quiero muchísimo pero no estaba tan enamorado”.

Al seguir viendo vídeos, pasó del llanto a la risa nerviosa: “No estoy orgulloso pero en el momento era lo que sentía. Puede ser que me haya superado más la tentación que el amor. Creí que mi relación estaba muerta”. Elena se quejó de las “guarrerías” que veía en las imágenes: “Qué guarro qué cerdo. Y otra vez. Pero te quiero, me dice, es increíble”. Y él reflexionaba: “Es verdad que decirle que la quiero y después verme así, parece que no es cierto pero sí lo es”. A lo que añadía: “No me arrepiento”.

En el momento de la crispación, y al ver que no había entendimiento, Barneda les pidió que se miraran a los ojos y se dijeran lo que sentían. Elena confesó seguir queriéndole después de todo lo que le había hecho. Él se derrumbaba de nuevo: “¿Crees que lo nuestro no tiene arreglo? Te prometo que siento que te quiero de verdad, que creía que no te iba a fallar”. Pero ella le señalaba que no se lo había demostrado. Que lo había tirado todo por la borda. “Y a pesar de todo te sigo queriendo y como yo no te va querer nadie”.

La decisión final de David y la irrupción de María

Pero aún quedaba el último giro. La presentadora lanzó la pregunta: “David, ¿cómo quieres abandonar la experiencia?”. A lo que el joven respondió: “Con María, he sentido que he estado muy bien con ella y, no digo que me vaya a casar con ella pero, sí quiero probar fuera de aquí. Necesito aclarar mis sentimientos y si he caído es por algo”. Elena ponía ojos como platos: “Yo quiero que le vaya bien con ella”.

María hacía su entrada por el pasillo y confesaba estar nerviosa, haber sentido culpabilidad por momentos en la historia de David y Elena, pero recordó que ella estaba soltera. A lo que Elena contestó: “Quiero darte las gracias porque gracias a ti me he quitado a esta persona de encima”.

David le contó a María que había decidido irse con ella y miró con llanto, por última vez a Elena. La tentadora también decidió marcharse con él y se fueron juntos.

Para finalizar. Elena, se sinceraba: “Sandra estoy mejor de lo que pensaba. Estoy contenta. Me he demostrado que puedo con esto y con más. Que me queda muchísima vida por vivir y queda lo mejor. Creo que en el amor porque mis padres se quieren, se respetan y sí creo. Si se va con María es porque siente y si es así, de verdad, que les vaya bien”, repitió y salió de su pesadilla con un abrazo a la presentadora.