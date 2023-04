'La isla de las tentaciones 6' avanzó sus hogueras finales con giro radical entre Adrián y Naomi

Tras la emisión de la duodécima gala de La isla de las tentaciones 6, Telecinco mostró el habitual avance de la entrega de la próxima semana, que traerá las hogueras y decisiones finales de las parejas protagonistas.

Así, en el vídeo de un minuto y medio, se ve el enfado de Laura con Alejandro: “Me dejas hablar o me piro, te juro que me piro. Has sido un puto robot”. A la vez que él se desmorona y le confiesa: “Para mí has sido mi niña, mi luz y a pesar de todo esto, para mí eres muy importante”. Palabras que ablandan a la gallega: “Lo que menos quería era destrozarte el corazón”.

Seguidamente, Marina advierte a Álex de que Yaiza se ha “reído de él”, mientras él le reprocha que haya estado con varios solteros: “Como si me quiero follar a toda la villa”, le recrimina ella. Pero de golpe cambian de actitud al ver unas imágenes: “Sé que me quieres”, responde el joven.

Lydia y Manuel también muestran sentimientos encontrados al volver a verse: “La veo sin amor en su expresión”, achaca él. A la vez que ella le invita a vivir su libertad: “Si estás sintiendo por una persona, más que por mí adelante”.

Y para acabar, llega la montaña rusa entre Naomi y Adrián: “No te puedo ni mirar a la cara del asco que me das, no me toques”, le dice ella y él acepta. Siguen gritándose, culpabilizándose el uno al otro, levantándose y volviendo a sentarse, para llegar a un giro final, en el que ambos están abrazados, rozando sus narices: “¿Por qué me has hecho esto?”, es dicen entre lágrimas.