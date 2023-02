'La isla de las tentaciones 6' dejó “frozen” a las chicas con los dos primeros infieles por todo lo alto

La tercera gala de La isla de las tentaciones 6 ya contuvo las dos primeras infidelidades y no se quedaron cortas. Fue Álex el primero en dejarse llevar con Yaiza, pero le siguió David que no se quedó atrás al protagonizar la primera noche de pasión con una tentadora.

Además, el programa mostró el resto de las hogueras de ambas villas, con las chicas destrozadas ante las actitudes de todos ellos, y ellos igual y hasta dudando de si el programa les muestra todo lo que ocurre o solo parte de ello.

“Me he quedado frozen”, decía Naomi ante el panorama que les habían mostrado las imágenes de sus parejas, y esa fue la frase de la noche en las redes sociales.

Primera hoguera de chicas con el asombro de todas

La entrega anterior acabó con el asombro de Naomi por ver unas imágenes en las que parecía que Adrián se estaba masturbando. Pero en la nueva gala mostraron cómo la joven se autoconvencía de que aquello no era lo que parecía: “Se está rascando, se recoloca los huevos 20 veces por la noche. Si pienso que ha hecho eso me piro”, aseguró.

Elena fue la siguiente que, incluso antes de ver imágenes ya casi se derrumbaba. Todo empeoró cuando vio a David perreando con María, dándole besos en el cuello y con sonrisas cómplices: “Lo veo demasiado suelto, no le reconozco, ella va mucho por él y él se deja. No se está acordando de mí en ningún momento”, lamentó llorando.

Turno de Laura que, aunque empezó tranquila, acabó sorprendida por ver a Alejandro bailando con Irene y ella chupándole el cuerpo. “Está muy suelto y siempre con ella. Acaba de pasar el límite de sentir conexión con alguien”. Pero no fue la única en empezar confiando hasta que vio unas imágenes que le dieron un giro radical, Lydia también alegó lo mismo de Manuel: “Me ha dolido su cara, me parece innecesario. No le he visto incómodo”, decía sobre su perreo con Miriam.

Para colmo, Marina confirmó la atracción entre Álex y Yaiza. Le escuchó decir que tenía “ganas de cama” con la tentadora y dándole un beso cariñoso en la cara: “Parece que es él el que va detrás de ella. Y el besito del final me ha sobrado porque a mí no me los da. Le veo cachondo y estoy enfadadísima. Me parece un cerdo y ya está”.

Hoguera de chicos con sorpresa escondida en las imágenes

Adrián, Álex, Alejandro, Manuel y David también se estrenaron en su primera hoguera y se sentaron frente a Sandra Barneda hechos unos manojos de nervios.

Álex rompió el hielo, confesando que estaba nervioso porque “Marina lo es todo en mi vida” y mostraba el anillo de ella, en señal de que aún apuesta por un futuro juntos. En las imágenes la vio hablando con un tentador y se derrumbó al sentir que la iba a perder: “Estoy roto no esperaba verla así con otro chico que no sea yo. Yo sí que estoy pensando en ella, me estoy conteniendo, estoy dejando de hacer cosas que me apetecen con Yaiza y si no voy a más es por Marina”, lamentó aunque sin lágrimas.

David parecía que había sido el mejor parado, ya que solo vio a una Elena disfrutando de la experiencia, bailando y riendo: “Confío en ella porque no es de hacer esas cosas, no veo una conexión que pueda poner en peligro nuestra relación”. Sin embargo, todos saltaron alarmados cuando en unas imágenes de otro de ellos, vieron al fondo a la que parecía ser Elena besándose con un tentador.

Algo que sembró la duda entre todos ellos sobre si el programa les estaba mostrando todo lo que ocurría o solo algunas cosas.

El tercer turno le tocó a Manuel que se extrañó con algunas imágenes de Lydia en las que bailaba y se acercaba a los tentadores: “No la reconozco, veo demasiado feeling, igual estaba equivocado y creía que estaba con una persona que no existe. Creo que es la chica que más ha conectado con su soltero y me preocupa. Temía verla mal pero nunca en la vida verla conectando con alguien”.

Adrián fue el peor parado porque pasó de una confianza total al palo mayor del grupo al descubrir el acercamiento de Naomi con Napoli: “Me ha decepcionado porque no me esperaba que tuviera tanto acercamiento y como cruce la barrera para mí está muerta. Está siendo injusta conmigo”. A la vez que Alejandro también empezó a dudar al notar que Saúl podía ser el primer rubio que conquistara a Laura: “No me esperaba tanto acercamiento. Me ha dolido un poco”.

Las dos primeras infidelidades con noche de pasión incluida

Tras la movida hoguera de los chicos, Álex buscó consuelo en los brazos de Yaiza. Tanto era el miedo que tenía de perder a Marina que se dejó llevar y en una tumbona empezó a hablar con la tentadora hasta que acabaron besándose. “Hemos intentado contenernos pero no hemos podido”, explicaba después él a cámara y se iba a dormir solo.

Por su lado, Marina explicó a cámara que tenía la corazonada de que Álex era el que había hecho saltar la alarma, por “rencor y venganza” tras la hoguera. “No le perdonaría si traspasa ese límite”, aseguró.

Pero no fue el único que cayó en la tentación. También David estuvo toda la noche bailando con María, cada vez más cerca, cada vez más apasionados y acabaron en la habitación de él. Él se tumbó en la cama, ella se tumbó encima, y aunque él le pidió que parara, ella continuó y acabaron besándose.

La noche entre los dos continuó y su pasión se desató bajo las sábanas, convirtiéndose en una de las primeras infidelidades más completas de todas las ediciones.

Segundas citas con segundas oportunidades y nuevas apuestas

Barneda llegó a la villa de las chicas para que escogieran sus segundas citas. Naomi apostó por Napoli para seguir “pasándose bien” juntos; Lydia se decantó otra vez por Miguel al notar que era su “única tentación real”; Laura eligió a Saúl por “ser con quien mejor se siente”; Marina repitió con Manu por ser “sensible y darle cariño”; como también Elena escogió a Samu “por sentirse respetada y desconectar” con él.

La presentadora también visitó a los chicos con el mismo objetivo. David escogió a María para su segunda cita por “ser una chica de 10 y no tener ninguna queja de ella”; Alejandro también repitió con Irene por sentir “que podía llegar a tener algo con ella”; como también Álex optó por Yaiza “para seguir conectando con ella”; Manuel probó con Miriam porque “físicamente era la que más le atraía”; y Adrián se decantó por Keyla “por sacarle una sonrisa cuando más lo necesitaba”.