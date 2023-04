'La isla de las tentaciones 6' enfrentó a Adrián con Napoli, a Alejandro con Saúl y... ¡a Naomi con Keyla!

La entrega anterior de La isla de las tentaciones 6 acabó con la reacción de Adrián a las imágenes pasionales de Napoli y Naomi, y la gala de este lunes retomaba el momento. El joven se mostraba totalmente desgarrado: “Necesito volver a ser feliz, ya no me queda nada dentro. Nadie está preparado para perder a quien consideraba la madre de tus hijos.. nada tiene sentido”, lamentaba destrozado.

Sandra Barneda desvela la renovación de 'La isla de las tentaciones' por una séptima edición en Telecinco

Así, Sandra Barneda ponía punto y final a la hoguera de excepción para verles a todos marchar comentando los unos a los otros: “Es imposible salir de aquí con novia”.

Seguidamente, el programa mostró la hoguera de excepción de las chicas que llegaban totalmente convencidas de que iban a ver “algo muy heavy para necesitar mostrárnoslo antes del reencuentro con ellos”.

La hoguera de excepción de las chicas las risas de Marina por el tatuaje de Álex

Laura, Lydia, Marina y Naomi se sentaban frente a la presentadora y transmitían sus sentimientos. Naomi aseguraba tener “rabia” porque él lo había tirado todo por la borda, Laura confesaba sentir culpabilidad, Lydia no quería enfrentarse a que Manuel hubiera cruzado la línea y Marina creía que todos habían sido infieles.

Era Lydia la que rompía el hielo y se echaba a llorar al ver cómo la tentadora le chupaba todo el cuerpo a Manuel: “Me da asco, me da igual que se líe con ella, es que ya sé lo que quiere. Le pone la chica. Ya he visto lo que no puedo perdonar, ya no me quiero ir con él.

Marina fue la siguiente en ver más escenas de sexo entre Álex y Yaiza, ver cómo ella le pedía que se fueran a vivir juntos y hasta cómo se tatuaron juntos: “Me parece un ridículo, tan patético... es que me da la risa”, decía, lejos de enfadarse le provocó carcajadas a ella y a sus compañeras.

Turno de Laura que al ver a Alejandro hablando con su tentadora se indignó porque “no le gusta la chica, pero está intentando crear una situación que no existe”. Tras decirlo, se le rompía la voz: “Yo sé que me quiere muchísimo pero no sé si quiero estar con alguien como él, me da mucha pena porque creo que está mal”.

Y acabó Naomi viendo a Adrián con Keyla teniendo sexo: “Me parece un falso, estaba súper arrepentido, yo nunca me hubiera liado con nadie pero al ver que me puso los cuernos, pues no iba a quedarme llorando en la cama. Gracias por esta experiencia por ver que tenía un cerdo al lado”.

La última hoguera de los chicos con los solteros al frente

Minutos después de haber visto las que creían que habían sido las peores imágenes, Adrián, Alejandro, Álex y Manuel se sentaban frente a Barneda y se encontraban con Napoli. “Empezamos fuertes”, comentaban entre ellos.

“Os traigo esta pizza porque le encanta a Naomi el pepperoni italiano”, dijo el tentador dándole a Adrián la elaboración. Pero este no se quedó callado: “Me parece lamentable y vergonzosa la poca clase que tienes. De poca empatía, cruel, vil, vulgar venir así”. Y aprovechó para lanzarle las siguientes preguntas: “¿Naomi me ha echado de menos en la villa?”, “¿crees que Naomi siente aún algo por mí?”, “¿crees que te espera un maravilloso futuro con Naomi?” y el italiano respondió de forma negativa en todas.

El siguiente en llegar fue Miguel, el tentador favorito de Manuel que le lanzó una pregunta directa: “¿Te has dado un beso en la boca con Lydia?”, y respondió: “No porque ella no haya querido, si no porque te respeta no como tú estás haciendo”. “¿Lydia ha tirado la toalla conmigo?” y “¿sigue hablando de mí?” fueron las siguientes y el soltero contestó afirmativamente.

Miguel de Hoyos regresó a la hoguera y se dirigió a Álex: “¿Quién es el friki que se ha tatuado en 20 días por otra?”, dijo y él se defendió. “¿Marina entró enamorada de mí aquí?”, y recibió un “no”. Para seguir con que si “¿se ha sentido culpable alguna vez?” y Miguel aseguró que sí.

Finalmente entró Saúl para hablar con Alejandro. “Creo que no tengo que estar aquí, debería ser el ego de Alejandro que es el que está rompiendo la relación. ¿Qué tal sienta que te haya quitado la novia?” soltó el tentador y el novio respondió tajante: “Tú solo conoces una versión así que a mí no me llames nada, porque no tengo nada que decirte”. Las preguntas que lanzó fueron: “¿Ha pensado alguna vez Laura en mí?”, “¿estás enamorado de ella?” y “¿se arrepiente de haberte besado?” A lo que el soltero dijo: sí, no y no.

La hoguera de las solteras y...¡Keyla!

La entrega acabó con Naomi, Lydia, Laura y Marina llegando a la hoguera y encontrándose con una Keyla que lucía las mismas gafas que la novia de Adrián: “No sabía que esto era una reunión de tarántulas” fue la primera frase que soltó la tentadora. Y ahí acabó la gala.