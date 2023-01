'La isla de las tentaciones 6' se estrenó con dos de las parejas más tóxicas recordadas y otras dos envidiables

“Bienvenidos a La isla de las tentaciones” volvía a decir Sandra Barneda, tan solo 22 días después de despedir la anterior. La sexta edición del reality arrancó en Telecinco con la pregunta habitual: “¿Estáis con la persona correcta?” y empezaron los llantos de los protagonistas.

Insólito en Telecinco: 'Socialité' revienta 'La isla de las tentaciones 6' al destripar todas las infidelidades antes del estreno

Más

La nueva temporada promete ser una de las más tóxicas y sanas a la vez. Y es que, Naomi y Adrián protagonizaron algunas de las escenas de más celos de la historia del programa en tan solo una entrega, así como Álex y Marina al confesar ella todo lo que le controla cuando él no es consciente.

En contraste, la confianza que se demostraron Alejando y Laura cuidando el uno del otro en cada una de sus decisiones y lo bonito que se hablaron Lydia y Manuel hasta empatizando por tener más o menos collares, demuestran que también serán unas entregas que aleccionen en cuanto a amor sano.

La casa de los chicos, primera sorpresa y luz de la tentación

La primera sorpresa de la edición fue que las solteras no esperaron a la ceremonia habitual de presentación frente a las novias, si no que el programa las invitó a la villa de los novios para conocerles antes de lo esperado. “Me tiemblan las piernas”, “y nosotros descalzos”, fueron algunos de los comentarios que hicieron solo verlas entrar.

De entre dos mejores amigas, una karateka, una Miss Paraguay y alguna ex viceversa, las favoritas de ellos (a primera vista) fueron India para Manuel, María para David (y viceversa), Jeni para Adrián, y Alejandro señaló a India y María como preferidas igual que Álex, que también hizo ojitos a Yaiza.

Mientras ellos ya estrenaron la sala de baile, la piscina, el jacuzzi y la terraza con las solteras, las chicas pasaban su primera noche en la villa solas, aburridas y echándolos de menos. Sin saber que ya estaban acompañados, el primer susto de la edició se lo llevaron las novias al escuchar la luz de la tentación activado por el jugueteo entre Álex y Yaiza (aunque ellas no supieron la causa).

Al escuchar el estruendo, se abrazaron y gritaron sin entender qué podía haber provocado tal alarma. Eso sí, Marina se echó a llorar al confesar que tenía un mal presentimiento por parte de Álex... y no se equivocaba.

Tras el sobresalto se fueron todas a dormir, para seguir hablando de ellos, de sus límites y su (poca) confianza durante el día siguiente. Y no fue hasta la noche cuando se volvieron a ver, en la presentación de los solteros y solteras.

La presentación de solteras y solteros y primera tablet

Al reencontrarse, Adrián y Alejandro no podían reprimir las lágrimas y aseguraban que Naomi y Laura eran el amor de su vida. El resto de parejas no fueron tan contundentes. Al ver la llegada de los solteros pero no de las solteras, las novias cayeron en la cuenta de que ya estaban con ellos.

“Chicas, por primera vez en la isla esta noche hay imágenes para vosotras”, desveló Barneda y les dejó la tablet. Elena alucinó con los piropos de David a las tentadoras, Naomi se indignó con los bailes de Adrián pero aún peor Marina al ver los chapuzones de Álex con Yaiza: “Parece que está soltero ya, el primer día”.

“Me pareces un cerdo” aseguraba Marina por verle así a las 24 horas de separarse. Al llegar las solteras, Marina añadió que “con tetas y culo cualquiera podía llevarse a Álex”.

Turno de los solteros que se presentaron como barberos, modelos, luchadores y más viceversos. La mayoría de ellos le puso el collar a Marina, Elena y Laura, dejando a Lydia sin ninguno. Algo que provocó el llanto de Manuel: “Me pongo en su lugar y no me gustaría pasar por eso” y ella le tranquilizaba.

Mientras que las chicas también pudieron poner los collares a los chicos que conocían más allá de una primera impresión. Jeni fue directa a Adrián y Naomi amenazó con que si hablaba con ella lo dejaban directamente. “Te pido que estés tranquila, que confíes en mí”, respondió él y ella le dijo que se acababa ahí. “No me ha defendido, justo como esperaba”, alegó ella.

Por su lado, Manuel y Álex fueron los que más collares se llevaron. Y seguidamente se marcharon a las villas. Elena se desmoronó con la idea de poder perder a David. Así como Naomi que creyó haber quedado como “una puta loca”.

Primeras citas y la desesperación de Naomi (nunca vista pero advertida)

Elena fue la primera en escoger cita con Samuel “por su simpatía”. Laura le siguió para decantarse por Fran al creer que se lo pasarían “súper bien”. Marina escogió a Manu para divertirse con él y él se mostró “contento” por la elección. Lydia optó por Miguel por saber “elegir el momento y el lugar en el que hablarle”. Naomi escogió a Cristian por “majo”.

En cuanto a los chicos, David se decantó por María porque “si no tuviera novia podría tener algo con ella”. Alejandro escogió tener una cita con Irene por estar “cómodo con ella y poder desahogarse”. Álex quiso verse con Yaiza porque se fijó en ella desde el primer momento. Y Adrián asombró a Naomi con lo único que le pidió, dándole la cita a Jeni.

Una elección que enfureció a su novia: “¿Estás de coña? Le das la cita a esta tipeja, qué asco a tomar por culo”, dijo levantándose del taburete y yéndose. Él corrió a tranquilizarla pero solo se escuchaba a la joven gritando desesperada: “¡Te lo dije, te lo dije!”