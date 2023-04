'La isla de las tentaciones 6' hizo brotar a Naomi frente a Keyla y mostró la reacción de Laura ante Alejandro

La gala 12 de La isla de las tentaciones 6 fue una de las más completas de la edición: mostró las hogueras de solteras con Keyla, Yaiza, Irene y Miriam como protagonistas frente a las novias de Adrián, Álex, Alejandro y Manuel.

Sandra Barneda también les dio la oportunidad de escoger las últimas citas y así lo hicieron algunos, mientras otros las rechazaron.

Para acabar con un pequeño aperitivo de la hoguera final entre Alejandro y Laura (que ya nos habían adelantado la semana anterior).

La hoguera de solteras con el brote de Naomi y el respeto de Lydia

El careo de Naomi y Keyla no decepcionó: “Que sepas que te llevas un falso, ha puesto los cuernos a todas y eso te llevas”, le soltó la novia de Adrián solo verla. “A ver si te relajas un poco”, le respondió la tentadora provocando un mayor enfado llamándose “falsa, mala persona, vulgar e hipócrita” y amenazándose con el futuro del perro y de la casa nueva. Tras ello, Naomi le lanzó las tres preguntas: “¿Crees que Adrián se ha enamorado de ti?”, pero la soltera negó. “¿Puedes enamorarte de alguien que le ha sido infiel a todas sus parejas?” y ella confirmó. “¿Has visto a Adrián dolido por todo lo que nos ha pasado” y ella volvió a confirmar.

Antes de marcharse, Keyla añadió: “La conexión que hemos sentido ninguno la habíamos tenido hasta ahora, ha sido brutal y no necesitamos correr para nada. Juzgaré lo que vea y lo que sienta. Lo que estoy viviendo es algo tan bonito que no me voy a dejar llevar por opiniones. Adrián nos ha roto el corazón con el calentón que has sentido con el italiano”.

La siguiente en enfrentarse con la soltera favorita de su novio fue Lydia que se encontró a una Miriam con una cámara de fotos para que se acordara de ella Manuel ya que no la tenía muy presente. “Necesito hablar con él, no te voy a faltar al respeto y si lo haces tú la que quedas mal eres tú”, dijo de forma directa la novia que respetó a la tentadora en todo momento.

Las preguntas que le hizo fueron: “¿Crees que está enamorado de mí?”. A lo que respondió: “No, cuando me acerco sus ojos no dicen eso”. La segunda: “¿Os habéis dado un beso en la boca?”, y ella contestó: “No, pero no por falta de ganas”. Y acabó con: “¿Crees que saldrá de aquí conmigo?”, para recibir un: “No porque si estuviera enamorado no me habría dicho las cosas que me ha dicho, también se ha desilusionado por cosas que has hecho”.

Lejos de enfadarse, Lydia la despidió con un: “No tengo odio hacia ella porque creo que me ha aclarado mucho más”.

En tercer lugar, fue Laura la que escuchó de Irene que había ganado el certamen de “Miss falsa”. Algo que hizo brotar a la gallega: “No tienes ni puta idea, ¿qué coño sabrás?”, respondía. Para hacerle las siguientes preguntas: “¿Crees que después de ver mis imágenes con Saúl él sigue enamorado de mí?”, e Irene confirmaba: “Sí”. Con el resto contestó con negativas: “¿Os habéis besado?” y “¿Crees que Alejandro está haciendo un papel?”.

Una situación que provocó las lágrimas de Laura: “Me siento mal porque no sé si hacer caso a mi cabeza o a mi corazón. Pero quiero tomar las riendas de mi vida y acabar con todo”, explicó lanzando sus pulseras a la hoguera.

La última en encontrarse con la soltera fue Marina. Yaiza entró preguntando por quién era la novia porque ya ni la recordaba y le mostró el tatuaje de “ciao Marina”, que según ella es lo que iba a hacer Álex. Lo que quiso saber de él es: “¿En algún momento lo ha pasado mal por mí?”, y la andaluza contestó: “Sí, pero ha sufrido mucho al principio”. También quiso saber la razón de no haberse tatuado ella y si estaban ambos enamorados.

Tras las respuestas, la conclusión que transmitió Marina fue: “Álex es tonto, que ella es muy lista y fuera no van a tener nada. Él ya se dará cuenta de que alguien como yo no la va a encontrar en su vida”.

Los únicos cuatro protagonistas que rechazan las citas finales

Lydia decidió no tener una cita final con Miguel: “Tengo muchas cosas pendientes con Manuel y tengo que aclararme yo misma”, sentenció segura de sí misma. En cambio, Laura tuvo claro que quería tener la cita final con Saúl: “Me siento muy bien con él y quiero compartir con él los últimos minutos de esta experiencia”.

Marina rechazó también la oportunidad porque alegó que solo le faltaba una conversación con Álex para cerrar este círculo. Naomi sí que aceptó vivirla con Napoli: “Sin él hubiera estado llorando en la cama y quiero agradecérselo así”, argumentó.

En la villa de los chicos, Adrián apostó por Keyla: “Ha sido muy importante aquí, ha estado en las duras y en las maduras. Le voy a dar la cita a ella. No he sido justo con ella y siento que ha estado tirando de mí constantemente”, decía entre lágrimas. Ella aceptaba para “desconectar, cerrar y abrir un nuevo ciclo fuera”, señaló.

Alejandro prefirió tener una cita con él mismo: “No puedo tener una cita con alguien si sigo enamorado de otra persona”, reflexionó. Lo 'mismo que Manuel que rechazó acabar la experiencia con Miriam: “Me he comportado a veces como si no tuviera novia, pero es el momento de hacer un gesto de amor y demostrar que sigo apostando por nuestra relación”.

Lo contrario que Álex que escogió a Yaiza: “Ha marcado un antes y un después para mí” y la soltera aceptó.

Solo una pareja durmió en habitaciones separadas

En las últimas citas, Naomi y Napoli se besaron y confesaron su atracción, culminando el día con una noche juntos. Mientras Keyla y Adrián se emocionaban constantemente por haberse conocido: “Si no existieras te hubieran tenido que encontrar”, le señalaba él. Pero durmieron en habitaciones separadas.

Laura y Saúl continuaron con su acercamiento, sus besos y las reflexiones de ella: “Me alegro de haber dejado atrás a Alejandro y haber escuchado a mi corazón”, decía. Finalmente, acababan sus 24 horas juntos, durmiendo juntos.

Yaiza deslumbraba a Álex con su estilo para cenar: “Me has hecho sentir cosas y me has descuadrado”, confesaba él y ponían el broche compartiendo cama.

La hoguera final de Alejandro y Laura

Aunque la entrega mostró pocos segudos de la hoguera final entre Alejandro y Laura y dejó todo el contenido para la siguiente gala, lo poco que dejó ver fue la llegada del modelo frente a Barneda: “Estoy entre emocionado, nervioso y tengo ganas de hablar con ella porque no entiendo nada. Sinceramente, no la conozco así que no sé qué me voy a encontrar esta noche. Es lícito que ella haya descubierto que quiere estar solo pero no de esta manera :sin críticas, mentiras y definiéndome como una persona que no soy”, confesaba.

Segundos después, llegaba ella y saludaba a la presentadora. Pero al ver que Alejandro no se levantaba, ninguno se miraba a la cara. Después de un rato, ella se dirigía a él para preguntarle si no le iba a dirigir la palabra.