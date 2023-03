'La isla de las tentaciones 6' mostró los mensajes que se grabaron al inicio las parejas, y que han envejecido mal

Las parejas de La isla de las tentaciones 6 se enfrentaron este lunes a su propia hemeroteca. Los chicos y las chicas escucharon los mensajes que sus respectivas parejas les grabaron al inicio del reality. Unos mensajes llenos de amor y cariño que ahora tienen un significado completamente diferente. Y es que las cosas han cambiado mucho para todos ellos desde que están en el programa. De hecho, muchas de aquellas palabras no se han transformado en hechos, y la situación de la mayoría de las parejas es, cuando menos, poco alentadora.

Algo que les llena de pena, a juzgar por sus reacciones a estos vídeos. Algunos, como Naomi, Laura, Alejandro, David y Adrián, fueron un mar de lágrimas al escuchar los mensajes de sus parejas. Y otras, como Elena, reaccionaron con un gran enfado. El balance general, en cualquiera de los casos, fue que ya nada es lo mismo. Que las infidelidades, las dudas y los cambios de parecer que han surgido en las villas lo han cambiado todo, y no precisamente para bien. Lo vemos repasando los mensajes de las parejas.

Adrián y Naomi

Mensaje de Adrián: “Hola, Naomi. Quiero que sepas que te voy a echar muchísimo de menos, que te amo, que te quiero muchísimo y que, por favor, quiero estar contigo cuando salgamos de aquí. Te voy a respetar, te voy a querer, te voy a dar tu sitio pero, por favor, si ves algo que no te gusta o que está fuera de lugar vamos a hablarlo, que yo te voy a echar de menos, te voy a querer y voy a estar ahí esperándote”.

Mensaje de Naomi: “Espero que te lo pases súper bien en esta experiencia, que no te olvides nunca de mí porque yo voy a estar acordándome de ti cada día. Espero que salga todo bien y que no me falles, porque yo no te voy a fallar. Que salgamos de aquí juntos para toda la vida. Te necesito en mi vida y lo que más voy a echar de menos, sobre todo, sobre todo, sobre todo, va a ser acostarme y que seas mi almohada. Espero que llegue el momento en que me pidas matrimonio hincando rodilla. Te quiero mucho, bebechito, bebechito”.

Situación actual: ambos han caído en la tentación y han sido infieles a su pareja. “Me parece surrealista. Yo me creía eso que me decía, y ahora no me creo nada. Yo creo que eso, ahora mismo, ya no lo siente. Yo sí. Yo siento todo lo que le dije en el vídeo, porque para mí él sí era el amor de mi vida. No sé qué coño le ha pasado en la cabeza que me ha roto el puto corazón”, dijo Naomi tras ver el vídeo. Adrián se echó a llorar.

Manuel y Lydia

Mensaje de Manuel: “Amuleto mío. Voy a estar echándote muchísimo de menos. Muchísimo, muchísimo. Eres el amor de mi vida. Me llenas, me completas en todos los sentidos de mi vida. Hemos pasado por situaciones muy difíciles, los dos lo sabemos. Esta va a ser la prueba definitiva, sin duda. Quiero que sepas que te quiero más que a nada, que no me arrepiento en ningún momento de haberte conocido y de haber empezado una vida contigo. Eres el amor de mi vida”.

Mensaje de Lydia: “Cariño, no sé si estás pensando en mí ahora, pero yo estoy pensando en ti desde el momento en que te he dejado. Para mí significas todo, quiero que estés tranquilo al 100%, voy a salir de aquí contigo. Me siento la persona más afortunada del mundo, porque lo que yo tengo contigo no lo tiene nadie. Eres increíble y creo que no lo valoraba lo suficiente antes de venir aquí”

Situación actual: siguen siendo fieles el uno al otro, pero ni a Lydia le gusta la actitud de Manuel ni a Manuel la de Lydia. “No he sentido nada de lo que sentía antes. No me lo creo”, reaccionó Lydia al vídeo de su pareja. “Mi vida con Lydia es ideal, un cuento de hadas, y quiero pensar que va a seguir siendo así”, comentó él.

Alejandro y Laura

Mensaje de Alejandro: “Bueno, mi pochita. Ya sabes que eres el amor de mi vida, espero que quieras seguir cumpliendo tus sueños conmigo, como hemos hecho hasta ahora. Simplemente decir, mi amor, que espero que estés disfrutando, que te lo estés pasando bien y que, sobre todo, me eches mucho de menos. Te amo con locura [empieza a llorar], eres muy importante para mí y estoy deseando salir de aquí contigo de la mano y cumplir todo lo que teníamos planeado antes de venir aquí”.

Mensaje de Laura: “Hola, amorcito. ¿Cómo estás? Yo te echo muchísimo de menos. Estoy aquí para cambiar, para no enfadarme por tonterías y, sobre todo, para confiar en ti. Lo voy a conseguir porque te lo mereces y porque eres la mejor persona que conozco. Ya sabes que para mí eres el hombre de mi vida y [empieza a llorar] es que me emociono hablando de ti. Y eso que no estás aquí, jolín. Para mí eres mi mitad. Me encantaría casarme contigo, hacer una boda increíble y ya luego formar una familia contigo, que es lo que queremos los dos. Va a ser una etapa súper bonita, porque al salir de aquí nos espera lo mejor. Te amo”.

Situación actual: siguen siendo fieles el uno al otro, pero Laura se ha dado cuenta en el reality que Alejandro no es el hombre de su vida. “Y me da mucha lástima, porque yo sé que él me quiere mucho, pero no es el momento de estar juntos. No lo es porque si yo no estoy bien, no puedo estar bien con nadie”, comentó entre lágrimas la joven. “Lo que siento por ello es amor puro, y perderla supondría un mazazo”, apuntó él, por su parte.

Álex y Marina

Mensaje de Álex: “Bueno, Marina, quería decirte que te quiero mucho, que te echo de menos. Sé que nos han quedado muchas cosas por decirnos todavía porque no nos hemos podido despedir como queríamos, pero eres mi presente y mi futuro. Yo quiero una vida junto a ti. Voy a demostrarte las cosas y espero que tú me las demuestras a mí. Que este sea el principio de la historia de amor más bonita que tengamos, que podamos tener muchos perros y un par de hijos. De verdad, no estés mal, que te voy a respetar y en nada nos vemos. Te quiero mucho, mi amor”.

Mensaje de Marina: “Hola, amor. Ya que hemos venido hasta aquí, espero que sea para demostrarnos que nos queremos, que nada puede romper lo que sentimos el uno por el otro. Ten cuidado, pórtate bien, acuérdate de mí y que no se te olvide que te quiero, que te espero y que después de esto vamos a estar juntos siempre. Ya sabes que el futuro que queremos tener juntos es el de poder tener un bebé. Bueno, yo quiero tener un bebé e irnos a vivir juntos. Espero que esto salga bien y que disfrutes, pero que te acuerdes de mí siempre. Te quiero mucho, mucho, mucho”.

Situación actual: ambos han caído en la tentación y han sido infieles a su pareja. “Me da mucha pena que diga todo esto y se haya comportado de una manera totalmente distinta”, reprochó Álex a su pareja.

David y Elena

Mensaje de David: “Hola, amor. Te echo de menos ya. Quiero que sepas que te...”. En ese momento, Elena cogió la tablet y la apartó de su vista. “Todo mentiras. No quiero escuchar más a esta persona. Quiero enfrentarme a él y que me lo diga a la cara”, dijo la joven antes de enfrentarse a la hoguera de confrontación con su, por aquel entonces, aún pareja.

Mensaje de Elena: “Hola, amor. Ya sabes que te quiero un montón. Que te voy a echar muchísimo de menos y aunque te pongan un pibón perfecto, que me elijas a mí con mis virtudes y mis defectos. Ya sabes que no podemos fallarle a mi madre, que ella te quiere un montón. Ya sabes que para mi madre eres su caballito de mar, y que tú le fallaras le molestaría bastante. Somos Barbie y Ken y Barbie y Ken tienen que salir sí o sí juntos. Me dolería muchísimo que me fallaras porque ya me fallaron antes, y que me fallaras tú sería insoportable. Te amo. Eres lo mejor del mundo”.

Situación actual: ya no son pareja después de que David le fuera infiel a Elena y ella, como respuesta, pidiera una hoguera de confrontación. ¿El resultado? Rompieron su relación y David se fue con María, su tentadora.