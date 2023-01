'La isla de las tentaciones 6' presenta a sus dos nuevos “solteros VIP”, ambos viejos conocidos

La isla de las tentaciones 6 recibió en su segunda gala emitida este lunes dos incorporaciones sorpresas como “solteros VIP”. Fueron Saúl Pina, ex de Mujeres, hombres y viceversa, y otra llegada que provocó la mayor sorpresa en el programa: Miriam Herrero, participante de la cuarta edición del reality. Además, el formato ya ha adelantado de cara a su tercera entrega la que será la primera infidelidad en la isla.

Desde lejos, la nueva incorporación fue confundida con Andrea Gasca, una de las concursantes que más ha repetido la experiencia. “Miriam y Saúl se unen a los solteros y solteras, y compartirán con vosotros también las próximas semanas”, anunció Sandra Barneda dándoles la bienvenida.

Ambas incorporaciones se quisieron presentar ante los que desde ese momento ya se convertían en sus compañeros, tanto tentadores como protagonistas del concurso. “Profesor y pertiguista profesional. Y nada, dicen que los últimos serán los primeros”, fue la presentación de Saúl.

“Soy Miriam, me conoceréis por participar en la edición cuatro de La isla de las tentaciones. Me ilusioné, pero no me salió bien, así que vengo dispuesta a encontrar a mi príncipe y que, esta vez, no me salga rana”, se presentó a sí misma la barcelonesa, aludiendo a su relación con Nico Aubert.

En busca de su príncipe azul

La bailarina participó en la cuarta edición del programa donde fue como soltera a Villa Playa. Allí conquistó a Nico, que acudió como pareja de Gal·la para poner juntos a prueba su relación. Esta fracasó, y acabó en infidelidad, ya que Nico fue infiel también a su novia con Roxana, otra de las tentadoras allí presentes.

Sin embargo, el concursante decidió tener la cita final con Miriam, e incluso en el programa de reencuentro se presentó con ella. No obstante, el tiempo acabó haciendo de las suyas, y la pareja al parecer no duró mucha fuera. Tanto es así, que Miriam participó más tarde en el programa de citas de Cuatro presentado por Nagore Robles, Baila Conmigo.

Ahora la soltera está de vuelta al formato en busca del amor, y ya dejó ver quiénes son sus favoritos por el momento, David Vaquero y Alejandro Pérez. Con la llegada de Saúl Pina y Miriam Herrero a la isla, la conductora de esta aventura, Sandra Barneda, ofreció a las parejas la posibilidad de cambiar su primera cita por alguno de los recién llegados.

No obstante, ninguno de los presentes aceptó la oferta de la presentadora, aunque a Manuel Villena pareció agradarle la barcelonesa, a quien ya había visto por redes sociales. “Es evidentemente una chica guapa que baila bien, porque la veo con mi novia en las redes sociales”, respondió ante la pregunta de Barneda sobre qué le parecía la recién llegada.