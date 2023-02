'La isla de las tentaciones 6' vivió el tsunami de Naomi y “engañó” a David con imágenes de Elena

La nueva entrega de La isla de las tentaciones 6 vivió dos de las peores hogueras para todos sus protagonistas. En la de las chicas, hasta Elena prefirió no acudir por no seguir hurgando en la herida. Una decisión que tendrá sus consecuencias como desveló el adelanto.

El momento en el que Keyla explicó a sus compañeros que es una mujer trans y "enorgulleció" a Barneda

Además, Naomi descubrió la infidelidad de Adrián y desató el tsunami que todos esperábamos, con su venganza posterior.

Mientras que la hoguera de los chicos derrumbó al que más confianza mantenía aún: Alejandro. El modelo pasó de apostar al 110% por Laura, a “flipar en colores” tras escuchar sus palabras.

La venganza de Naomi al beso de Adrián

La entrega anterior había acabado con el beso de Keyla y Adrián y arrancó con las risas de ambos en la cama. Para acabar abrazados y cada uno durmiendo en camas separadas. Momento en el que él se derrumbaba, por la rabia de sentir lo que estaba sintiendo y el miedo de ver lo mismo por la otra parte. “Estoy confundido pero soy un señor y lo que he hecho no está bien”, decía entre lágrimas.

Naomi continuó caminando al borde del precipicio con Napoli. Se bañaban en la piscina juntos, abrazados, se rozaban los labios...hasta que ella llegó de la hoguera y descubrió la infidelidad consumada de Adrián. No tardó ni una noche en coger al italiano, llevárselo a una tumbona y besarse con él.

Venganza perpetrada.

Manuel pasa más límites con Miriam, que Lydia con Miguel

Miriam y Manuel continuaron confesándose intimidades, aunque él le ponía los límites para recordarle que tenía novia. Se daban las buenas noches con besos en la mejilla y una actitud cariñosa que a él le “encantaba”. Llamándole “petita” y “Blancanieves” porque la consideraba su “princesita”...

Mientras que Lydia y Miguel también se entendían cada vez mejor. Eso sí, con cierta distancia entre ellos porque, aunque la joven quiere probarse, aún sigue respetando a su novio-

David continúa en su 'luna de miel', mientras Elena se derrumba en el infierno

David continuó con su idilio con María, aunque subrayaba que seguía queriendo a Elena “y mucho”. Pero cada mañana se levantaba muy “alegre” al lado de la tentadora.

Elena seguía en su calvario: por las mañanas gritaba su dolor a su madre y por las tardes se sinceraba con sus compañeros: “A veces no soy consciente de que se está tirando a una 24/7”. Hasta que decidió no acudir a la hoguera: “Me he cansado de ver cosas que no quiero ver. Lo veré con él y que me lo explique todo”.

La incomprensible relación de Álex y Marina y todas sus tentaciones

Marina continuó sufriendo los celos entre sus tentadores. Manu veía cómo Miguel ganaba el interés de la joven y se marchaba enfadado, dejándole vía libre al nuevo VIP. Ella se acercaba después para arreglarlo, pero no cerraba la puerta con Miguel.

Por otro lado, Álex y Yaiza pasaron por su primera crisis, en la que ella dudaba de si él sentía lo que hacía y le propuso solo ser amigos. Él le dijo que no podía serlo porque habían sobrepasado límites de la amistad.

La hoguera de las chicas sin Elena pero con imágenes para ella

Naomi, Marina, Laura y Lydia llegaron a la hoguera sin Elena. Una ausencia que Sandra Barneda castigó: “Tendrá consecuencias”, advirtió.

La primera en comprobar los avances de su chico fue Lydia que vio los acercamientos de Manuel con Miriam, sus formas cariñosas de llamarla, los lametones por el cuerpo y la complicidad: “Veo que le gusta, no estaba preparada para esto. Parece que se replantea salir conmigo. Veo conexión con ella”, dijo preocupada.

Marina fue la siguiente en ver el desenfreno de Álex con Yaiza. Y hasta su copulación. “Verlo es muy duro. Pienso que se ha olvidado completamente de mí. Y no puedo perdonar esto, ya no sería una relación sana”, transmitía entre lágrimas. En el otro lado estuvo Laura que no vio nada “raro, ni traspasado el límite” de Alejandro, por lo que se quedó tranquila y enamorada.

Para acabar, Naomi comprobó que había ocurrido lo que esperaba: Adrián siguió con Keyla y hasta se besó. “Me da mucha vergüenza ajena. Esa chica le gusta a mi novio. Son animales, no saben contenerse. ¡Qué hijo de puta, tío! Me quiero ir a mi puta casa.. en mi vida me han hecho algo así”, decía totalmente derrumbada.

Además, las cuatro vieron las imágenes de David para Elena, donde él era romántico con María en la puesta de sol, tenían sexo varias veces, lloraba tras ver el veto, pero volvían a tener sexo. “No ha pensado ni un minuto en Elena. Le vamos a contar que ha seguido en su línea y esperamos que se dé cuenta”, decían todas.

La hoguera de los chicos con horror para Alejandro y Manuel

Álex era el primero en ver imágenes de Marina, con la habitual actitud derrotista. Hasta que en el vídeo apareció con su tentador en la cama: “Quiero irme a casa, no quiero seguir con esto. Yo he sentido conexión más allá de lo físico y Marina se está dejando llevar por el deseo. Yo no me arrepiento pero me siento culpable, ella no”, señaló como diferencia entre él y su chica.

El siguiente fue David que aseguró que ver feliz a Elena le alegraría porque tenía miedo de haberle hecho daño. Y eso fue lo que le mostró el programa, muy alejado de la realidad. “Podía haberle partido el corazón, y me alegro de verla contenta y bien. Tenemos una conversación pendiente, nos queremos pero puedes tener atracción por otras”.

Turno de Alejandro que confesó confiar en Laura al 110% y se estrelló. Se quedó sin palabras al ver la conexión de su novia con Saúl: “No me esperaba verla así con alguien. Estoy muy sorprendido”. Pero aún empeoró al escucharle decir que no quiere la vida con él fuera: “Estoy flipando, no sé si me ha estado mintiendo siempre. Quizás no está tan enamorada como decía y si se ha dado cuenta de eso aquí pues que se vaya con él”, lamentó.

El giro de la hoguera se lo llevó Manuel al descubrir que no había imágenes de Lydia para él. Se derrumbó: “No la estoy respetando como se merece, y ella se merece todo lo mejor. He hecho cosas que le pueden molestar muchísimo. Mucho acercamiento con Miriam y necesito que sepa que la quiero. Porque no la puedo perder”, rogaba.

El último fue Adrián que se echó a llorar solo con notar que se gustan con Napoli: “La he visto reprimida en el vídeo, intenta marcar distancia pero él es consciente de que le gusta. Esto es peor que si se lo tirara desde el primer día, es una tortura porque no sabes lo que pasa. Sigo pensando que es la mujer de mi vida, pero quiero saber si yo soy el hombre de la suya”, imploraba.

Barneda despidió a todos, excepto a David, que se quedó junto a ella.