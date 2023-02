'La isla de las tentaciones' adelantó la visita de la madre de Elena y el reencuentro de Lydia y Manuel en el cristal

Tras la sexta entrega de La isla de las tentaciones, que contuvo la vengaza de Naomi, el programa emitió un adelanto de casi 2 minutos de duración, que desveló una de las intrigas más llamativas: la petición de Sandra Barneda a David, de que se quedara tras la hoguera.

Así acabó el programa de este lunes, y el avance mostró lo que le espera al joven: la visita de la suegra. Tras serle infiel a Elena en infinidad de ocasiones, llegando a copular con su tentadora y repitiendo la escena, a sabiendas del dolor causado, llegaba la madre de su pareja para ponerle un espejo.

“¿Qué has hecho?, ¿por qué la has cagado, David? ¿por qué le has hecho esto?” repetía la señora, mientras él agachaba la cabeza ante sus palabras.

El adelanto también mostró aún más dudas de Laura ante Saúl, la confesión de Naomi a sus compañeras sobre el italiano, las lágrimas de Alejandro al explicar su decepción, María “pillada” por David, la celebración de un cumpleaños en la villa de las chicas y el distanciamiento de Álex y Yaiza. Además, de la reivindicación de Keyla y su petición a Adrián de darse más espacio.

Para acabar con otro de los momentos más impactantes: el famoso reencuentro de Lydia y Manuel a través del cristal. En silencio pero susurrándose: “¿Quieres que me vaya sola de aquí? ¿Te has enamorado?”.