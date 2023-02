'La isla de las tentaciones' mostró en su debate imágenes inéditas de las chicas y al primer novio en ser infiel

El Debate de las Tentaciones celebró este martes una 'hoguera en directo' con David, Adrián, Álex, Manu y Alejandro, protagonistas de la presente edición del reality. Sandra Barneda ofreció a los cinco chicos la posibilidad de ver en el plató de Telecinco imágenes inéditas de la primera fiesta que celebraron sus novias en la villa junto a sus tentadores.

Alba Carrillo se postula como 'soltera VIP' de la próxima edición de 'La isla de las tentaciones': "Yo voy"

Más

Por un lado, Manuel pudo ver cómo Lydia ha conectado en muy poco tiempo con Miguel. Ambos han demostrado una gran afinidad y aunque a Marina no le gusta ese tentador para su amiga, la joven ha confesado que no lo puede evitar. Para Marina, Miguel “va siempre con las frases preparadas y le gusta ser mucho el protagonista”.

Por su parte, Alejandro ha descubierto el bajón que sufrió Laura al escuchar en la fiesta la canción con la que se conocieron durante un certamen de belleza. La gallega afirma que no se puede sacar a su chico de la cabeza, por lo que, de momento, no ve a ningún soltero siendo capaz de ocupar su lugar

En las imágenes ofrecidas por el programa, se ha visto cómo Elena avanza en su acercamiento con Samuel, mientras que Marina ha declarado que su tentador favorito es Manuel. Los dos pasan mucho tiempo juntos y el canario se ha mostrado preocupado con ella, ya que no quiere que se agobie. “Estoy muy a gusto contigo y quiero que sepas que me puedes decir lo que se te pase por la cabeza y hablarme de tu pareja, porque no me voy a molestar”, le hizo saber.

Finalmente, Adrián descubrió cómo, a pesar de sus reproches, Naomi y Napoli están cada vez más juntos, por lo que sabe que en cualquier momento pueden saltar las alarmas. En la última fiesta, la joven y el tentador protagonizaron varios juegos en los que demostraron una gran complicidad.

El primer novio en caer en la tentación

Además, La isla de las tentaciones emitió un avance de la entrega que se podrá ver el próximo lunes en Telecinco. En el anticipo emitido al final de la última gala, se intuía que se produciría la primera infidelidad de la edición, algo que Sandra Barneda ha confirmado. El programa confirmó que se trata de David, quien caerá en la tentación con María.

Durante una fiesta en Villa Playa, el concursante vive un gran acercamiento con María, dejándose llevar por la pasión delante de todos en el salón. Finalmente, se marchan a la habitación en busca de más intimidad. Y aunque en un primer momento él le pide que espere, acaba besándose con la soltera mientras permanecen tumbados en la cama. La escena al completo se podrá ver en la gala que Telecinco emitirá el próximo lunes.