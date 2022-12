'La isla de las tentaciones' sorprendió con la ruptura de Sara y Manu, ahora con una de sus tentadoras

La quinta temporada de la Isla de las tentaciones se está haciendo de rogar y parece negarse a dejar todavía la televisión. La más larga de todas las ediciones hasta la fecha ha iniciado la primera de las cuatro noches seguidas de emisión, a lo que se le suma para Año Nuevo una nueva entrega, “el debate final, final”, en palabras de Sandra Barneda. Mientras tanto, en la noche del lunes 26 de diciembre tuvo lugar la primera de las entregas La isla de las tentaciones: 3 meses después.

Barneda volvía a reencontrarse este lunes con dos de las seis parejas que han protagonizado la quinta edición (recordemos que se ha dividido esta gala en tres partes, para lograr esta ubicuidad del formato): Tania y Samuel, y Manu y Sara.

Samu se reunió con Tania... que recibió Hugo

La primera pareja en reunirse con Barneda fue la de Tania y Samuel. La joven fue la primera en hablar con la presentadora, mientras su expareja escuchaba desde la sala de visionado: “Estoy nerviosa. Han pasado muchas cosas, buenas y malas. Ha pasado de todo”, confesó la concursante.

Tania habló de sus sentimientos por Hugo, su principal tentador dentro del concurso, tras verle en unas imágenes: “Desde el principio me encantó. Me transmitía confianza”, reconoció. Asimismo, también dijo que en el final del programa seguía sintiendo cosas por la que era su pareja: “No me desenamoré de Samu porque ni en dos días se ama ni en uno se olvida. Me mató que Samu se quisiera ir conmigo porque el día anterior se había acostado con Elena”.

La joven reconoció haberse besado con este en el avión de vuelta: “Un beso de sentimiento”, lo definió, tras lo que admitió no estar ya con él. Así, como también contó que se había encontrado con Jessica, una de las tentadoras de la edición, y que esta le había confesado haberse “comido” a Samuel. “Le tiré la copa encima”, relató Tania.

Tras ello, Samu abandonó la sala de visionado, y se reunió con su expareja: “Para mí es una persona importante, yo la amaba de verdad. Sin embargo, me he dado cuenta de la persona que es realmente y me alegro de no estar con ella”. Momento al que también acabó por unirse la tentadora, Jessica, quien reconoció haberse dado un par de besos con el concursante.

Al final, Tania y Samuel se fundieron en un abrazo tras confesarse lo mucho que se querían, pero siendo conscientes de que su relación no tenía futuro alguno. “Nos queremos muchísimo, pero nos queremos muy mal y lo que me da rabia es querer y no poder”, admitió Tania.

Después, fue Hugo quien entró para reunirse con Tania: “Hemos vivido cosas bastante bonitas y me he llegado a ilusionar de verdad. Si me gustó en la isla, me gustó más fuera”. Este abandonó el plató junto a Tania, quien admitió que siempre está bien con él, pero que todavía no está lista para tener una relación.

Sara, de Manu: “Es un sinvergüenza”

Sara fue la siguiente en reunirse con Barneda, quien tras salir feliz con su pareja de la isla, dice que Manu cambió radicalmente su comportamiento con ella. “Cambió hasta el punto de no querer darme ni un beso; como castigándome. No tengo explicación y me molesta porque creo que no me lo merezco”, relató la concursante.

Además, contó como este le pidió tiempo para pensar en su relación: “A los dos días vino a mi casa con lágrimas en los ojos y me dijo que era la mujer de su vida, pero que necesitaba tiempo para pensar en su futuro”, momento en el que esta rompió a llorar: “No vino ni a recoger sus cosas. Se las tuve que dar a un familiar suyo. Es un sinvergüenza”. Tras ello, Manu entró en plató.

“Esto ha sido una relación de tres; tú, tu ego y yo”, dijo Sara. “Había muchas cosas que eran buenas, pero las cosas malas empezaban a pesar más. Es una persona que necesita que le digan te quiero todo el rato, que la llamen cada noche dos horas...”, confesó el concursante sobre su relación con su expareja.

“Eres un sinvergüenza y se te tendría que caer la cara ahora mismo a pedazos”, dijo visiblemente enfadada Sara recriminando a su pareja su forma de actuar: “Me has condenado a una tristeza que no me merezco. No has actuado bien y tienes que reconocerlo. No te has ni despedido”.

Tras eso, Manu añadió que estaba conociendo a otra persona, a Carmen, tentadora del programa que entró al plató, y aseguró estar ilusionada con este. Sara inevitablemente se rompió: “Todos y cada uno de los días que han pasado he pensado en este día. Me ha servido para cerrar la herida”.

Finalmente, Manu y Carmen abandonaron juntos y felices el plató, poniendo punto y final a la primera entrega de La isla de las tentaciones: 3 meses después.