Jacobo Ostos reconoció su agresión a Miguel Frigenti, y Emma García tuvo que frenarle

Jacobo Ostos reconoció este sábado en Fiesta haber agredido a Miguel Frigenti mientras estaban en una discoteca. Después de que el programa de Emma García contactase con varios testigos que presenciaron el momento, el aludido llamó por teléfono al magacín para confirmar los hechos y explicar su versión.

La agresión se produjo el viernes y tuvo como detonante unos comentarios que el tertuliano de Sálvame hizo sobre Jaime Ostos al poco de morir hace un año.

“El 8 de enero de 2022 fallece mi padre en Colombia. Pocas horas después tengo que soportar que esta persona [Miguel Frigenti] hable pestes de mi padre recién fallecido, mientras yo le lloraba el duelo en mi cama. Lo hizo sin mostrar respeto alguno”, empezó diciendo tras pedir a los tertulianos de Fiesta que no le interrumpieran.

“Ayer esta persona [Frigenti] tuvo la suerte de estar cerca de donde yo estaba. Digo que tuvo suerte porque a esta persona había que darle una bofetada correctora con la mano abierta para que le enseñaran el respeto que hay que tener por una persona fallecida”, añadió.

Estas últimas palabras del entrevistado indignaron a algunos de los tertulianos. De hecho, la propia presentadora tuvo que llamarle la atención para pedirle que no cayera en este tipo de justificaciones.

“Jacobo, te tengo que interrumpir cuando dices una serie de cosas que ni te convienen a ti ni se pueden decir públicamente”, le espetó Emma García al tiempo que él exigía que no se le interrumpiera más.

“Escucha, Jacobo. Lo hago por ti”, continuó la periodista vasca. “Hace un año estabas en este programa en el momento más delicado de tu vida. Puedo tener empatía contigo y puedo entender cómo te puede doler a ti y a cualquiera que escuche ciertas cosas en un momento dado. Si te estoy interrumpiendo es por ti, Jacobo. No te metas en una historia. Piensa antes de hablar”, le recomendó García.

Ostos siguió justificando su agresión a Frigenti

“Me lo encontré [a Frigenti] en esta discoteca. Me miró con mirada sarcástica y pseudo amenazante, riéndose. Me tendió la mano y le dije: '¿Tú no sabes que a los muertos hay que tenerles respeto?'. Acto seguido, lo reconozco, me calenté y le di una bofetada con la mano abierta y se quedó sentado en el sofá. Fui de cara, no fui por la espalda, no le he pegado un puñetazo, ni le he hecho absolutamente nada. Esta persona se quedó en la discoteca trabajando, pero con la cara calentita”, relató Ostos.

Este último comentario también provocó cierto revuelo en plató, pero el joven, que ejerce de Dj en algunas discotecas, continuó su versión de lo ocurrido. “Sé que esto es un circo y que esta persona me iba a denunciar, pero tendrá que demostrar todas las mentiras que está diciendo”, le acusó.

“Quiero que la gente se ponga en mi lugar. No es gratuito poder decir semejantes faltas de respeto de gente difunta, porque eso es muy grave y muy duro, más si es en televisión. Si a este señor no le enseñaron respeto en su casa y le he tenido que dar una bofetada correctora y humillante, es porque se la ha ganado. Mi calentamiento está justificado. Hay que tener respeto por las personas que están muertas y no pueden defenderse”, insistió el hijo del torero.

Tras este alegato en su defensa, Emma García trató de ser comprensiva con él pero le dejó bien claro que no había justificación posible para sus actos.

“Te apoyamos absolutamente en el resto, pero el respeto hay que tenerlo para todos, Jacobo. Lo siento mucho, pero no puedes ir por tu cuenta dando tortazos. A todos en algún momento dado nos ha apetecido, pero no podemos tomarnos la justicia por nuestra mano (...) Te has dejado llevar por un calentó y has hecho algo que te va a traer consecuencias”, le advirtió la presentadora de Fiesta.

El inesperado protagonista de la tarde continuó justificando su agresión al tertuliano de Telecinco, que supuestamente no sufrió “ningún tipo de lesión”.

Llegados a este punto, García dio por concluida la intervención del aludido. “No quiero decir yo a la gente lo que tiene que hacer. Todos sabemos las cosas que están bien hechas y las que no. Jacobo, dejamos aquí la conversación”.

No consta que Miguel Frigenti se haya pronunciado públicamente sobre este incidente.