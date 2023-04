James Corden y Adele cantaron el último 'Carpool Karaoke' en una lacrimógena despedida tras ocho años

Junto al final de The Late Late Show en CBS, James Corden también ha clausurado el que sin duda es su formato adyacente de mayor éxito, Carpool Karaoke. El segmento musical, en el que el cómico entona grandes éxitos al volante de un monovolumen junto a estrellas de la música, dio su último rodeo en una emotiva última entrega con Adele como protagonista.

La estrella del pop y el presentador acabaron entre lágrimas recordando algunos de sus temas más conocidos, pero también hablando de la amistad que los une. No en vano, ella se refirió al televisivo como su “mejor amigo en todo el mundo”.

Esa relación dio pie a que acabara teniendo “responsabilidad” en parte de la composición de un tema, I Drink Wine, inspirada en las conversaciones que tuvieron en un viaje. “Siempre que cantó esta canción pienso en ti”, decía ella a un emocionado Corden, que afirmaba sentirse “privilegiado” por ver su amistad plasmada en un tema. Junto a este I Drink Wine, Rolling in the Deep o Love is a Game fueron otros temas de Adele que sonaron, así como Don't Rain on My Parade, canción del musical Funny Girl que popularizó Barbra Streisand.

70 entregas que dieron pie a un programa propio

Para Adele esta la segunda visita a Carpool Karaoke, que ha contado con un total de 70 entregas. Justin Bieber ostenta el récord de participaciones, con tres estancias en el coche de Corden, por el que también han pasado Lady Gaga, Paul McCartney, Bruno Mars, Mariah Carey, Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish, Maddona, Ed Sheeran y Miley Cyrus, entre muchos otros.

La entrega sirvió para hacer recuento de los mejores momentos de un formato que arrancó en marzo de 2015, y que dio pie a una adaptación como formato propio para Apple Music. “Creo que había subestimado la cantidad de amigos que he hecho durante este programa”, decía entre lágrimas Corden, que ahora cierra etapa en Estados Unidos.

El de este jueves 27 de abril será el último Late Late Show de su carrera. Será una edición especial en la que participarán como invitados Harry Styles y Will Ferrell.