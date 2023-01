James Rhodes defiende a Risto en su polémica con Ana Obregón y Pedroche: “Nunca quiso decir lo que la gente dice”

Risto Mejide ha encontrado un aliado inesperado durante la polémica por su ironía sobre Ana Obregón y Cristina Pedroche durante las Campanadas 2022/2023 de Mediaset. El pianista James Rhodes ha salido en defensa del publicista, asegurando que “él nunca quiso decir lo que la gente dice que quiso decir”.

Tras críticas de anónimos y televisivos, la respuesta de Ana Obregón luego secundada por Pedroche, y la contrarréplica del propio presentador, este se había quedado “solo” en esta primera gran controversia de 2023. Tanto que incluso acabó ironizando con el aluvión de mensajes críticos en redes sociales de los últimos días. Sin embargo, el músico británico ha roto una lanza en su favor a través de redes sociales.

Define a Risto como “un alma gentil y amable”

“Sin querer abrir un melón, siento que conozco bastante bien a Risto. Y aunque puede ser un gilipollas (y lo admito), ha sido un ferviente partidario de las causas más queridas para mí y un fiel amigo”, escribe Rhodes, que define al televisivo como “un alma gentil y amable a pesar de la máscara que usa en nuestras pantallas”.

“Él nunca quiso decir lo que la gente dice que quiso decir. Si lo hiciera, yo, como buen amigo, sería el primero en abofetearlo”, afirma. “Pero, en este caso, el ultraje es, en mi opinión, desviado y no se basa en la verdad. Trust me”.

Las palabras de la polémica

“¿Hay algo que anunciar?¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Porque eso siempre da audiencia”, fueron las palabras de la polémica en la noche del 31 de diciembre en Mediaset. Mejide se refería de forma velada a la futura maternidad de Pedroche, que trascendió durante los días previos a su retransmisión de las uvas para Antena 3; y a la muerte del hijo de Obregón y Alessandro Lequio, Alex Lequio.

La presentadora de RTVE respondió con una dura misiva pública dirigida al showman de Todo es mentira: “En esta vida no todo vale”. “Tus comentarios machistas y repulsivos hacia Cristina Pedroche por estar embarazada y hacia mí por haber perdido mi único hijo diciendo que utilizamos eso para tener audiencia… duelen. Duelen mucho”.

El showman de Mediaset tuvo oportunidad de responder en directo, y pidió “perdón sin matices” a la actriz y bióloga, negando haberse reído de la pérdida de su hijo, pero justificando su comentario. “Me sorprende que nos veas que esto no iba contigo, ni con Cristina”, afirmó. “Esto, insisto Ana, no iba contigo. Iba con los que nos ponen ahí, esto iba con la misma gente, los mismos directivos que están en un despacho de RTVE, en 2020, apenas cinco meses de que haya fallecido tu hijo, y deciden que tú des las campanadas. Esto va contra el mercado del morbo, por el que me siento bastante en contra”, argumentó, insinuando que tanto la presentadora de La 1 como la de Antena 3 había sido elegidas por motivos de interés personal.

La respuesta de Risto estuvo lejos de contentar o apaciguar los ánimos. Durante lo que ha transcurrido de la primera semana del año, televisivos como Alba Carrillo, Frank Cuesta, Rosa Benito, Miki Nadal y Nagore Robles, otra presentadora de Mediaset como Mejide, han afeado o discutido sus palabras. Por su parte, Pedroche, se ha pronunciado para agradecer a Obregón la defensa, así como el apoyo y las palabras de cariño que esta le dedicaba.