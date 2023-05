Javier Calvo estrenó sin acierto el botón 'Delatador' de 'Mask Singer 3': “¡Dios mío, la hemos liado!”

Mask Singer regresó este miércoles a Antena 3 cargado de novedades. El estreno de la tercera edición del programa vino acompañado de nuevas máscaras, nuevas investigadoras (Ana Obregón y Mónica Naranjo) , nuevos famosos desenmascarados y un nuevo giro en la mecánica. Un giro en forma de botón, 'El Delatador', que dejó uno de los grandes momentos de la noche.

Como ya explicaron los responsables del formato durante la presentación de esta tercera temporada, y se encargó de repetir en el estreno Arturo Valls, los investigadores -Javier Calvo y Javier Ambrossi más las citadas Naranjo y Obregón- pueden pulsar el botón una vez por cada grupo de máscaras -este miércoles fue el turno del grupo A-. Y deben hacerlo cuando estén convencidos de saber qué famoso se esconde debajo de una de las máscaras.

Si aciertan, el concursante se quitará la máscara en ese instante y quedará automáticamente eliminado. Pero si fallan, el famoso mantendrá su máscara, seguirá en el concurso y los investigadores que hayan pulsado el botón -pueden hacerlo de manera de manera individual o colectiva- sufrirán la 'penalización' que les toque en 'La ruleta de los castigos', además de no poder volver a pulsar el botón en ese mismo grupo de máscaras.

Javier Calvo se la jugó con Antonio Banderas y falló

Así pues, tras la actuación de Tigre, uno de los más aplaudidos de la noche por su versión de Beggin, los investigadores empezaron a hacer sus pronósticos a partir de las pistas que les habían dado: “En mi estilo no me gana absolutamente nadie. Tuve una aparición en el programa de Jimmy Kimmel. Un zumo de vez en cuando me viene fenomenal. Me sé todas las letras de las canciones de Britney Spears”.

Ana Obregón apostó por Enrique Iglesias, Mónica Naranjo por Carlos Bardem, Javier Ambrossi por Hovik Keuchkerian y Javier Calvo por Antonio Banderas. Y de todos ellos, el que defendió su pronóstico con mayor vehemencia fue Calvo. Tanto, que acabó yendo al botón 'Delatador' ante el rechazo de sus compañeros, que estaban convencidos de que Tigre no es Antonio Banderas. Pero de nada sirvió. “¡Hoy no se va nadie sin darle aquí y ver qué pasa!”, exclamó Javier Calvo, segurísimo de que la pista del zumo hacía referencia a 'Fruta fresca', la primera colonia que comercializó el actor.

Aun así, en el momento de la verdad, al investigador le entraron las dudas. “¡Dios mío, la hemos liado! ¡Dios mío, me arrepiento!”, comentó antes de descubrir que no, que no estaba en lo cierto. Antonio Banderas no es Tigre, así que Javier Calvo sufrió la primera 'penalización' de la edición: bañarse en una ducha con agua y la ropa puesta. Pero como Ana Obregón al final le animó a dar al botón 'Delatador', la actriz también se llevó el 'castigo'. Y junto a ambos, Javier Ambrossi, al que consiguieron arrastrar hasta dentro de la ducha. Mónica Naranjo, en cambio, fue la única que se libró del baño.