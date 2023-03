Gurruchaga recuerda sus polémicas parodias en TVE y a los intocables: “Esa noche no paró el teléfono”

Javier Gurruchaga recordó este miércoles en Días de tele la repercusión que tuvieron algunas de sus parodias en el programa Viaje con nosotros , emitido por La 1 en 1988. Sus vídeos satíricos eran golpes bajos contra los políticos del momento, incluido el presidente del Gobierno, Felipe González, y otros dirigentes que no siempre se reían con las gracietas del humorista vasco.

Mediaset reta a Cristina Tárrega a presentar un programa sin tener ni idea de sus contenidos en 'La vida sin filtros'

Más

Pese a todo, el programa salió adelante. “Tuvimos la suerte de tener una directora general en RTVE, Pilar Miró, que era muy emprendedora, luchadora y con dos pares de narices. Pacté un tipo de programa, con unas características, y me dio carta blanca para jugar. Entrábamos en una nueva década, con otros aires, e hicimos un programa muy libre”, explicó Gurruchaga.

Hubo algunas sátiras que tuvieron más repercusión que otras. Y hubo algunas instituciones que estaban blindadas frente a cualquier tipo de crítica. Gurruchaga, que en aquel entonces tenía 29 años, escuchó atentamente las indicaciones de la máxima responsable de RTVE.

Viaje con nosotros fue un programa rompedor que no dejaba títere con cabeza. ¿Recordáis cuando le pusieron la peluca a Santiago Carrillo?



🔴https://t.co/eGcuDv9QhY#DíasDeTele pic.twitter.com/zhcNr06UEV — La 1 (@La1_tve) 29 de marzo de 2023

“Tenía un compromiso con ella y lo voy a contar porque ya han pasado unos cuantos años y esto no es un homenaje a la gran Pilar. Me dijo: 'No te metas con el rey y las Fuerzas Armadas'. Yo tuve mano izquierda, mano derecha y de todo”, relató el humorista.

Su explicación fue respaldada por la propia Julia Otero: “Durante décadas fue así: 'Ni una palabra sobre el rey y ni una palabra sobre las Fuerzas Armadas'. Había pasado cuatro o cinco años del 23-F”.

Los “momentos de escándalo” de Gurruchaga en TVE

Los sketches de Javier Gurruchaga provocaron algunos “momentos de escándalo” en la cadena pública, comentó la presentadora antes de dar paso a uno de los vídeos que causó más revuelo.

Era un sketch de Albert Boadella en el que se recreaba una visita del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, al vestuario del Barça con un fajo de billetes asomando por el bolsillo de la chaqueta.

“Vamos a encomendarnos a la patrona”, les exigía el político a los jugadores. En ese instante se aparecía la Virgen de Montserrat para dejar constancia de su cabreo: “Chavales, me estáis poniendo negra. ¡Muy negra!”. Acto seguido, todos cantaban al unísono el himno del club mientras el dinero afloraba en sus uniformes.

Esta parodia tuvo una grandísima repercusión. “Fuimos portada de El País”, recordó Gurruchaga. “Esto fue un embolado del gran maestro Albert Boadella que decía que era un sketch muy simpático. No me explicaron nada, me lio... y al día siguiente, portada. Esa noche me tomé un par de valiums porque no paró de sonar el teléfono”, recordó.

Uno de los gags más polémicos de Viaje con nosotros tenía a Pujol y la Moreneta de protagonistas 👇🏼



🔴https://t.co/eGcuDv9QhY#DíasDeTele pic.twitter.com/u7bhgX6Vvx — La 1 (@La1_tve) 29 de marzo de 2023

Según José Miguel Contreras, que era el periodista de El País que informó de este suceso, “los altos directivos de RTVE decidieron no emitir esto pensando que se iba a liar, pero Pilar Miró dijo que tenía el compromiso de no censurar a Javier Gurruchaga, así que se emitió y se lio la mundial”.

Días de tele también recordó otro de los montajes más famosos de Viaje con nosotros, aquel en el que se parodiaba una entrevista de Victoria Prego a Felipe González.

Ese sketch, contó Gurruchaga, se hizo para que nadie pudiera pensar que su programa se estaba plegando a los intereses de la Moncloa. “Necesitábamos compensar las cosas. Pilar llamó a Felipe y le dijo: 'Esta noche mírate el programa porque está interesante'. Felipe vio el programa y luego me mandó una cartita diciendo 'muy bien, qué gran hallazgo el enano'”, bromeó el presidente en referencia al actor francés Hervé Villechaize, con el que guardaba un enorme parecido en todo menos en la altura.